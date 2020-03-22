22 марта — Международный день таксиста

22 марта таксисты всего мира отмечают свой профессиональный праздник — Международный день таксиста.

Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащённые специальными счётчиками. Лондонские извозчики назвали счётчик «таксиметр» — от французского «такс» («плата»), и греческого «метрон» («измерение»). С тех пор индивидуальный городской транспорт начали называть такси, а извозчиков — таксистами.

Первые лондонские автомобили такси были зеленого и красного цветов. Жёлтый цвет, который мы считаем традиционным для этих машин, появился с лёгкой руки Джона Хертца (John Hertz), основателя компании Hertz Corporation.

Принимая старые автомобили в счёт уплаты за новые, предприимчивый американец перекрашивал подержанные машины в жёлтый цвет и использовал их в качестве такси. Естественно, такие яркие автомобили легко было заметить на улицах города, и позже практику перекрашивать такси в жёлтый цвет взяли за правило почти все подобные компании. А жёлтый станет классическим цветом такси для всего мира.

Ещё одним узнаваемым символом такси стал узор в виде шашечек. Согласно одной из версий, первый шашечный узор появился в 20-х годах прошлого века на машинах американской компании, которая заимствовала их из гоночной символики. Он должен был привлекать внимание клиентов и подталкивать их к мысли о быстроте передвижения.

В России первые таксисты появились в 1907 году. К 1912 году столичный таксопарк насчитывал 230 машин, которые обслуживала Центральная диспетчерская служба. Однако в 1917 году, после Октябрьской революции, таксомоторы в Москве и других крупных городах России на время прекратили своё существование. Только 21 июня 1925 года постановлением коммунхоза Моссовета в городе вновь было открыто регулярное таксомоторное движение. Именно этот день московские таксисты считают днём рождения современного российского такси и наряду с Международным днём такси отмечают его как свой профессиональный праздник.