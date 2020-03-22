Анастасия Решетова объяснила, почему Тимати улетел на Мальдивы без семьи

Пока модель успевает и работать, и заниматься домашними делами, ее возлюбленный больше думает о собственном комфорте. Недавно Тимати уехал на Мальдивы, оставив семью в столице. Поклонники четы тут же решили, что у пары проблемы в отношениях.

24-летняя невеста Тимати все свободное время уделяет полугодовалому сыну Ратмиру, чего не скажешь о его отце, который в данный момент рассекает волны вдалеке от будущей жены и наследника. Когда несколько дней назад музыкант покинул Россию, неравнодушные начали переживать о возможном расставании пары, однако Анастасия быстро разъяснила ситуацию.

Оказалось, что возлюбленные не ругались. Тимати улетел на Мальдивские острова не просто развлекаться, но и улаживать вопросы по бизнесу. По словам модели, она не видит ничего страшного в этом поступке рэпера, принимая это за обычную рабочую поездку. «Он работает там и одновременно отдыхает. Имеет право! Я сама выбрала остаться дома с малышом», — отметила Анастасия.

К слову, подобная ситуация была и когда малыш только родился. Сразу после выписки из роддома счастливые родители отправились домой, а через пару дней Тимати уже улетел. Тогда музыкант отправился на острова для открытия лагеря по серфингу.

Напомним, что сын Решетовой и Тимати родился в октябре прошлого года. Мальчик появился на свет в одной из элитных столичных клиник, где для Насти была арендована комфортабельная двухкомнатная палата и разработано специальное питание.

«Круглосуточная увеселительная программа «покормить-поменять подгузник» не дает расслабиться. Спустя неделю в новом статусе мамы я немного пришла в себя и стала замечать свое отражение в зеркале. Но самое главное, что я сейчас максимально погружена в процесс заботы о сыночке, и это важнее всех прочих неудобств», — делилась модель после выписки.

Заботиться о ребенке Решетовой помогает няня. Анастасия трепетно подходит к выбору помощницы. Недавно ей пришлось уволить сотрудницу, которая отказывалась выполнять ее просьбы. «Наша первая няня слишком много брала на себя и осуществляла уход за ребенком согласно своим убеждениям, а не моим. В силу своей неопытности, так как это мой первый ребенок, сначала я была слепа и наивна», — сетовала звезда.

Фото: Instagram