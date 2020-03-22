Ардзинба проголосовал на выборах: Преобразования в Абхазии начнутся завтра

Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба проголосовал в Новом Афоне на первом избирательном участке округа № 20.

«Мы давно заслужили новую Абхазию и уже давно ее ждем. Думаю, преобразования, которых ждет весь абхазский народ, начнутся уже завтра. Думаю, итоги выборов будут удачными. Нас ждут серьезные задачи, которые предстоит решить», — сказал Ардзинба.

ИА Newstes сообщало, что сегодня, 22 марта, в Абхазии проходят повторные президентские выборы, участвуют в них депутат Аслан Бжания, экс-глава МВД Леонид Дзапшба и вице-премьер, глава Минэкономики Адгур Ардзинба.

Ранее в Сухуме в школе № 9 на выборах проголосовал Леонид Дзапшба.

«Искренне поздравляю многонациональный народ Абхазии с сегодняшним днем. Каждый придет и проголосует, и, я уверен, что они сделают правильный выбор. Пускай выберут человека, который в ближайшее пять лет поведет нас вперед», — сказал Дзапшба журналистам.

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания проголосовал на выборах в родном селе Тамыш Очамчырского района.

«Сегодня хороший, замечательный день, и я голосую в своем родном селе Тамыш. В этой школе я учился, это коллектив, который воспитал меня», — отметил он.

Отметим, что ЦИК республики констатирует высокую активность избирателей, несмотря на ситуацию с коронавирусом, и не фиксирует нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.