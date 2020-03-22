Армия против инфекции. Города Украины будут патрулировать силовики

Украина привлекла Вооруженные силы для патрулирования в городах во время карантина, сообщается на сайте министерства обороны страны.

"В рамках проведения ограничительно-карантинных мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции, для поддержания общественной безопасности и порядка, с 22 марта 2020 года в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, чтобы действовать во взаимодействии с работниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии Украины", – отмечается в сообщении.

Военнослужащих, которые будут привлечены к патрулированию, обеспечат средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.

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