Астролог описала глобальные последствия пандемии коронавируса

YouTube: Angela Pearl

Астролог Анжела Перл описала, к каким глобальным последствиям может привести пандемия коронавируса. В частности, она предрекла волну банкротств и появление новых миллионеров. Видео с объяснениями астролога опубликовано на ее YouTube-канале.

Она рассказала, что все астрологи «знали», что 2020 год будет тяжелым: в нем произойдет шесть затмений, что на два затмения больше обычного. Кроме того, на сложности года скажется и то, что некоторые планеты «завершают свой цикл».

По словам Перл, то же соединение планет, которое вызвало коронавирус, называют «аспектом миллионеров». Поэтому астролог уверена, что многие люди разбогатеют во время пандемии коронавируса.

Женщина с уверенностью заявила, что коронавирус заложит новый порядок жизни на много лет вперед. «Кто-то потеряет все и обанкротится, кто-то обогатится», — заверила подписчиков астролог.

22 марта число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч. На первом месте по количеству зараженных остается Китай, там заболели 81345 человек. За ним следуют Италия (53,5 тысячи) и США (26,5 тысячи). В пятерку стран с наибольшим количеством зараженных также входят Испания и Германия.