Ава и Лия Клементс: как "самые красивые близняшки в мире" покоряют модный олимп

7 июля 2010 года у супругов Джаки и Кевина Клементс родились близнецы — дочери Ава и Лия. Девочки появились на свет на 4,5 недели раньше срока, однако родились абсолютно здоровыми. Как призналась их мать, она вскоре поняла, почему ее дочери спешили поскорее войти в этот мир, — ведь уже через несколько лет их назвали самыми красивыми близнецами в мире и они успели войти в число самых известных детей-моделей и юных инфлюенсеров. Как начиналась карьера Авы и Лии и чем они занимаются сейчас, рассказываем в нашем материале на NEWSTES.RU.

Как все начиналось

Вскоре после рождения девочек на их внешние данные стали обращать внимание не только их родители и близкие, но и посторонние люди. Джаки публиковала снимки дочерей в своих соцсетях, и незнакомцы, случайно натыкаясь на фотографии, осыпали семью Клементс комплиментами.

Джаки говорит, что интернет-пользователи все как один сходились во мнении, что Аве и Лии непременно стоит попробовать себя в качестве моделей.





Кевин Клементс с дочерьми

Они говорили, что наши дети такие красивые, что нам действительно стоит подумать о модельной карьере для них,

— говорит она.

Поначалу такие советы Джаки не нравились, так как она не хотела, чтобы ее дочери много работали уже в раннем детстве. Но затем она к ним прислушалась и сделала несколько снимков девочек для семейного альбома. Увидев, насколько они фотогеничны и как естественно они вели себя перед камерой, мама Авы и Лии записала их в модельное агентство в Лос-Анджелесе, когда девочкам исполнилось шесть месяцев.





Однако тогда все это закончилось неудачей. Надо сказать, что супруги воспитывали еще и сына, который был на два года старше своих сестер, и для Джаки было сложно совместить режимы детей.

Порой было достаточно трудно выйти из дома, поэтому моя попытка тогда закончилась ничем. Я решила, что пока для этого просто не лучшее время,

— рассказывает она.





Джаки Клементс с дочерьми

Тогда Джаки решила, что воспитывать детей наравне с их сверстниками будет правильным решением. Она ничуть не жалела, что забрала детей из модельного бизнеса. Однако со временем все начало меняться.





Джаки Клементс с дочерьми

Желание детей — закон

Несмотря на то что многие родители зачастую сами решают все за своих детей, полагаясь на собственный жизненный опыт, Джаки придерживалась другой позиции в воспитании. Счастье детей было главным для Джаки — она считала, что ее дочери имеют право голоса.

Единственной проблемой было то, что они все же были малышами и не могли принимать самостоятельные решения или четко выражать свое мнение.





Так, Джаки и Кевин стали усердно думать, как определить подходящий возраст для того, когда их дети уже смогут сами решить, чего хотят. Мама девочек всегда верила в знаки. Она всегда говорила, что семь — ее любимое число, а Ава и Лия как раз родились 07.07. Мысль, что 7 июля 2017 года дочерям исполнится семь лет, заставила Джаки вновь подумать об их будущем.





К тому времени Ава и Лия уже повзрослели и обзавелись собственными интересами — помимо учебы в школе, они занимались танцами и плаванием. Джаки предложила им попробовать себя и в качестве моделей.

Я рассказала о своей идее девочкам, что, если они готовы к тому, чтобы в дополнение к танцам и тренировкам по плаванию попробовать себя в модельном бизнесе, они могут это сделать,

— говорит Джаки.





Ава и Лия пришли от этого предложения в восторг. По словам их мамы, они любили исполнять танцевальные номера для друзей и знакомых, поэтому она ничуть не удивилась, когда, услышав о ее предложении, они стали радостно прыгать и хлопать в ладоши, желая как можно скорее приступить к работе.





Попытка номер два

К большой удаче девочек, соседке их семьи тогда очень требовались модели, так как она только что открыла свой бутик. В выигрыше остались все: Джаки получила профессиональные снимки дочерей, которые нужны были ей для модельного агентства, ну а их соседка — прекрасных маленьких моделей.





Решив, что ее дочери еще слишком малы для того, чтобы пользоваться косметикой и рекламировать одежду, Джаки с самого начала взяла все в свои руки, чтобы модельная карьера не оказала негативное влияние на развитие ее детей.

Я достала свою 10-летнюю камеру Nikon из гаража, немного накрутила девочкам волосы, чуть-чуть нанесла им румяна, и мы пошли делать фотографии,

— вспоминает Джаки.









Тем не менее она озадачилась поиском агента и очень беспокоилась, что будет трудно его найти, так как с момента ее первой попытки прошло уже шесть лет. Но, к ее удивлению, ей ответили почти все агентства, в которые она обратилась, и в конечном итоге она подписала контракт с двумя из них.

Джаки полагала, что работа сразу с двумя агентствами, которые будут представлять интересы ее дочерей, будет означать для них больше возможностей и перспектив. Все шло прекрасно, пока ей не позвонили из одного из них и не пригласили ее дочерей на съемку для компании Barbie. Тогда она запаниковала, потому что Ава и Лия уже отправились туда с другим своим агентом. Джаки пришлось рассказать правду, и вскоре все было улажено.









Успех

Совсем скоро на девочек посыпались предложения работы, а в сети их стали называть самыми красивыми близнецами в мире. Кстати, их старший брат Чейз также оказался востребованным и подписал контракт с теми же агентствами, что и его сестры, но пока он им сильно уступает в популярности.





Ава, Чейз и Лия Клементс

Сейчас 10-летние девочки сотрудничают с модельным агентством LA Models. За свою карьеру они уже успели поработать с такими компаниями, как Nike, Disney, Mattel и Target, приняли участие в нескольких модных показах (например, марок Levi's и Converse), а также снялись для нескольких журналов, в том числе бразильского Harper's Bazaar Kids.

2017 год был очень веселым и радостным для девочек. Шопинг, подарки от брендов, фото с поклонниками — это был потрясающий опыт для них. Но самое главное для них — это друзья, которых они встретили за это время,

— рассказывает их мама.





Несмотря на растущую популярность своих детей и огромное количество предложений о работе, Джаки и Кевин Клементс делали все возможное, чтобы обеспечить им нормальную жизнь и счастливое детство. Они тщательно следили за тем, чтобы фотосессии не мешали их учебе и участию в различных факультативных мероприятиях. Так, все съемки проходили во второй половине дня или на выходных, чтобы они не пропускали школу. А если им все же не удавалось этого избежать, то на съемочной площадке всегда находился учитель, чтобы они не отставали от программы.

В те дни, когда они не работают, они идут в школу, а затем — на тренировку по плаванию, на уроки танцев или играют на улице со своими друзьями,

— рассказывает Джаки.





Дорога в Лос-Анджелес, куда они ездят на съемки, занимает примерно два часа в один конец. Но девочек это не утомляет — наоборот, они видят в этом каждый раз приключение и с удовольствием составляют новые плейлисты для своих поездок.Когда Джаки занялась карьерой дочерей, она бросила работу (к сожалению, информации, кем она работала раньше, нам найти не удалось), но ничуть об этом не пожалела: ее дети получали удовольствие от того, чем они занимаются, ну и, конечно, их труд хорошо оплачивался. Сейчас Джаки является менеджером Авы и Лии.





Социальные сети

В 2017 году в день рождения девочек Джаки завела в инстаграме аккаунт @clementstwins, в котором стала публиковать снимки дочерей. Изначально предполагалось, что аккаунт послужит портфолио для агентств, а также поможет близняшкам обзавестись армией поклонников и тем самым обратить на себя внимание. Но Джаки и предположить не могла, что очень скоро число подписчиков перевалит за несколько сотен тысяч, а затем и вовсе возрастет до миллиона человек. Сейчас на аккаунт подписано более 1,7 миллиона пользователей.





Первое фото Авы и Лии в инстаграме

Но красота девочек была не единственной причиной успеха их блога. Как призналась их мама, добиться такой популярности аккаунта ей удалось благодаря качественным снимкам.

Я точно знаю, что все дело в фотографиях. Не соглашайтесь на среднестатистического фотографа, чтобы сэкономить несколько долларов. Делайте качественные снимки!

— говорит она.

Инстаграм Авы и Лии ведет их мама. Но иногда она позволяет дочерям проводить прямые эфиры или отвечать поклонникам.





Конечно, семья Клементс сталкивалась и с негативными комментариями в сети. Часто интернет-пользователи пишут, что Ава и Лия выглядят грустными. Некоторые и вовсе полагают, что их заставляют заниматься моделингом и они от этого не получают никакого удовольствия.

Но больше всего Джаки раздражает, когда люди говорят ей, что она не должна отнимать у Авы и Лии детство. По ее словам, близняшек не принуждали к модельной карьере, это действительно то, что приносит им удовольствие.





Кевин и Джаки Клементс с детьми





И хотя Джаки знает, что такие реплики лучше просто игнорировать и не обращать на них никакого внимания, она признается, что это у нее не всегда получается. Она понимает, что должна защитить свою семью и дать отпор, но часто повторяет самой себе, что, "если не можешь сказать ничего хорошего, лучше вообще ничего не говорить".

Дочерей она старается оградить от негатива в соцсетях и тщательно фильтрует комментарии, которые дает им читать.

Иногда я позволяю им придумать вопрос, который они хотят задать своим фолловерам, а затем разрешаю им прочитать ответы на него,

— рассказывает мама девочек.





Недавно Джаки создала и YouTube-канал, который посвятила своей семье. Изначально планировалось, что его главными героинями станут близняшки, но в связи с непредвиденными и печальными обстоятельствами, с которыми столкнулось семейство в прошлом году, большинство его выпусков посвящено отцу девочек Кевину.





Несчастье в семье

В прошлом году в семье Клементс случилось несчастье — в октябре 39-летнему отцу девочек, серебряному чемпиону мира по плаванию 2003 года Кевину Клементсу диагностировали очень редкую агрессивную разновидность рака — Т-клеточную острую лимфобластную лимфому и лейкоз. Для спасения его жизни нужно было найти донора для пересадки костного мозга.





Кевин Клементс с дочерьми





Ава и Лия сами решили заняться его поисками и, присоединившись к организации DKMS, которая занимается борьбой с раком, обратились в инстаграме к подписчикам с призывом пройти тестирование и выяснить, могут ли они стать донорами для онкобольных. Они заявили, что даже если не найдут донора для отца, то благодаря распространению информации о прохождении простого теста смогут помочь тысячам других людей, которые отчаянно нуждаются в пересадке.





К счастью, найти подходящего донора Кевину удалось — им стал его родной брат. В начале февраля отец девочек перенес успешную операцию по трансплантации и сейчас продолжает лечение.

Мне пересадили около пяти миллионов стволовых клеток от моего брата, моего героя и спасителя. Это были тяжелые несколько дней, связанные с тошнотой, усталостью и мышечными болями. Не знаю, что бы я делал без Джаки. Она — мой герой. Я чувствую себя очень счастливым, чтобы начать новую жизнь. Впереди еще несколько тяжелых дней, когда я буду проходить химиотерапию. Но с моей Джаки, я знаю, я справлюсь со всем!

— поделился он.









Кевин и Джаки Клементс Он говорит, что чувствует себя уже намного лучше и потихоньку возвращается к обычному образу жизни — его выписали из больницы, и сейчас он проводит время со своими родными.

Творчество, кино и время в кругу семьи — это то, чем я собираюсь заняться в ближайшее время,

— говорит он.

Сейчас семья Клементс сплотилась еще больше — Кевин говорит, что его иммунитет после операции и курса химиотерапии ослаблен, и он соблюдает все необходимые меры, чтобы избежать заражения коронавирусом, несмотря на то что ему придется выходить из дома: в ближайшее время ему нужно будет приезжать на обследование в больницу два раза в неделю. Ава и Лия до апреля не будут посещать школу, но на конец месяца у них уже запланировано несколько фотосессий. Еще до вчерашнего дня они вместе с мамой сопровождали своего отца во время поездок в клинику, но теперь выяснилось, что детей внутрь медицинского учреждения пускать не будут. Все они очень надеются и ждут, что все это скоро закончится, и в их дом вновь вернутся спокойствие, счастье, смех и радость.



