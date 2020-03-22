Автор поправок к Конституции рассказал Познеру об опасности ухода Путина

Андрей КлишасКадр: Первый канал / YouTube

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию Андрей Клишас рассказал телеведущему Владимиру Познеру о том, какие, по его мнению, опасности может нести уход Владимира Путина с поста президента России. Выпуск программы «Познер», гостем которой стал Клишас, опубликован на YouTube.

Клишас отметил, что, когда работа над поправками только началась, многие говорили: «Как же Путин хочет остаться у власти». При этом люди предполагали, что именно для этой цели предусмотрено создание Госсовета. По словам сенатора, можно было придумать множество таких механизмов, однако он заверил, что президент выступил против этого.

Комментируя возможное участие Путина в президентских выборах 2024 года, Клишас заявил: «Если такой возможности не будет у Путина <...> большинство людей в стране не почувствует ли себя обманутыми?» По мнению автора поправок, многие жители связывают надежды на исполнение социальных гарантий с Путиным. Как считает Клишас, у людей было «вполне обоснованное опасение», что с появлением нового президента в 2024 году они могут исчезнуть.

Конституционный суд России 16 марта признал закон о поправках к Конституции и порядок их принятия соответствующими ей. В заключении КС, которое заняло 52 страницы, сказано, что суд одобряет поправки и порядок их вступления в силу через общероссийское голосование.

Президентский закон о поправках к Конституции ранее также был одобрен Госдумой, Советом Федерации и региональными парламентами. В документе более 400 пунктов, например, о расширении полномочий парламента, упоминании бога в Основном законе, запрете на гей-браки. Общероссийское голосование пройдет 22 апреля.