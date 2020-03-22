Банк России отказался идти по пути США и раздавать деньги населению

Эльвира НабиуллинаФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не видит смысла в прямых инвестициях, то есть раздаче денег населению на фоне нынешних проблем в экономике. По ее словам, у регулятора достаточно других мер, которые позволят поддержать потребительскую активность и доходы. Пресс-конференцию главы ЦБ транслировал канал «Россия 24».

Таким образом, руководство регулятора отказалось идти по пути США, где власти объявили о планах раздать по тысяче долларов для повышения спроса и поддержания экономики.

Пресс-конференция состоялась по итогам заседания ЦБ, на котором было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне шести процентов, хотя рассматривались варианты как ее повышения, так и понижения.

Набиуллина объяснила, что решено не спешить с изменением этого параметра, так как причиной нынешних проблем стали малопрогнозируемые и, возможно, временные факторы, такие как эпидемия коронавируса и резкое снижение стоимости нефти.

Также глава ЦБ не увидела необходимости в помощи банковской системе, посчитав, что у той достаточно средств для предоставления кредитов бизнесу и населению. Она предложила российским кредитным организациям не просить поддержки, а снизить дивиденды и сократить зарплаты топ-менеджменту.

План Трампа предусматривает выплаты некоторым американцам около тысячи долларов, чтобы помочь тем преодолеть последствия кризиса. Это часть пакета по стимулированию экономики стоимостью более чем триллион долларов. Министр финансов США Стивен Мнучин указал, что если не принимать срочных мер, безработица в стране может достигнуть 20 процентов.