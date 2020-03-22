Белоусов возложил вину за обвал цен на нефть на "арабских партнеров"

В обрушении нефтяных котировок виноваты страны Персидского залива, об этом заявил в эфире программы "Вести в субботу" вице-премьер Андрей Белоусов.

Как подчеркнул Белоусов, Россия никогда не ставила перед собой цель добиться снижения цен на нефть. "Это исключительно инициатива наших арабских партнеров", - сказал он.

По словам вице-премьера, даже те российские нефтяные компании, которые "были заинтересованы в рынках", выступали за продление сделки "ОПЕК+".

"Базовая идея была сохранить соглашение еще на год. По крайней мере, на квартал. Но арабские партнеры повели себя по-другому", - заключил Белоусов.

Нефтяные котировки с начала месяца рухнули почти вдвое на фоне замедления спроса на рынке в связи с эпидемией COVID-2019, а также распада сделки ОПЕК+.

Эр-Рияд - дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса.