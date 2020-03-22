Биярсланова: Региональные власти должны быть ответственны за экологию

Развитие экологической ситуации должно находиться в центре внимания и преимущественной компетенции региональных и местных властей. Потому что именно на местах важно вовремя зафиксировать необходимость тех или иных первоочередных мер, реализации экологических программ, выработки и апробации новых решений и многое другое, — такое мнение корреспонденту ИА Newstes высказала эксперт Наира Биярсланова.
По её мнению, именно при возникновении чрезвычайных ситуаций в экологической сфере, как правило, внимание населения обращено, в первую очередь, на местные и региональные власти. В качестве примера можно привести данные последнего опроса ВЦИОМ. В нём, в частности, указано, что ответственность за состояние экологии граждане прежде всего возлагают на местные (30%) и региональные (23%) власти. Таким образом, совокупная значимость региональных и местных властей для граждан важнее федеральных. И только тогда, когда ситуация окончательно выходит из-под контроля, общество и эксперты обращают внимание на действия федеральных институтов — президента страны, МЧС и т. д.
Кроме того, что пришло время понять, что муниципальным и региональным властям пора взвалить на себя ответственность за состояние экологической среды на местах (с соответствующими ресурсами и полномочиями), не стоит и упускать из виду вопрос компетентности вышеназванных уровней власти. Дело в том, что этот уровень государственного управления довольно долгое время привык к тому, что «старшие братья» из Москвы придут и везде «порядок наведут» (недостаточно профессионалов и т. д.). В этом смысле крайне необходимо провести определённые программы подготовки новых кадров и управленцев по экологической проблематике. Ведь, кроме денег и юридически прописанных полномочий, муниципальным кадрам нужна и соответствующая компетенция в этом вопросе.
По её мнению, эта модель регулирования экологической сферы будет иметь и более долгосрочные последствия для этой сферы в целом. Например, это скажется на гармонизации отношений между регионами и центром, будет способствовать упрочнению политической системы в целом, и многому другому.