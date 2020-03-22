Биярсланова: Региональные власти должны быть ответственны за экологию

Развитие экологической ситуации должно находиться в центре внимания и преимущественной компетенции региональных и местных властей. Потому что именно на местах важно вовремя зафиксировать необходимость тех или иных первоочередных мер, реализации экологических программ, выработки и апробации новых решений и многое другое, — такое мнение корреспонденту ИА Newstes высказала эксперт Наира Биярсланова.

«Региональные и, в первую очередь, местные власти весьма близки к населению на конкретных территориях, чем федеральные структуры. Хотя федеральные власти обладают большим объёмом полномочий, нежели местные и региональные органы. Тем не менее, их роль в жизни местных сообществ особенно важна, т.к. они теснее взаимодействуют с местными сообществами. Исходя из этого, я считаю, что пришло время передать больший объём полномочий и финансовых ресурсов местным и региональным органам власти», — заявила эксперт.

По её мнению, именно при возникновении чрезвычайных ситуаций в экологической сфере, как правило, внимание населения обращено, в первую очередь, на местные и региональные власти. В качестве примера можно привести данные последнего опроса ВЦИОМ. В нём, в частности, указано, что ответственность за состояние экологии граждане прежде всего возлагают на местные (30%) и региональные (23%) власти. Таким образом, совокупная значимость региональных и местных властей для граждан важнее федеральных. И только тогда, когда ситуация окончательно выходит из-под контроля, общество и эксперты обращают внимание на действия федеральных институтов — президента страны, МЧС и т. д.

«Последний опрос ВЦИОМ очень чётко свидетельствует, что для граждан важнее всего забота и внимание региональных и местных властей по экологической тематике. Обращение и апелляция к лидеру страны и к профильному ведомству, как правило, уже признак того, что ситуация выходит из-под контроля», — отметила Биярсланова.

Кроме того, что пришло время понять, что муниципальным и региональным властям пора взвалить на себя ответственность за состояние экологической среды на местах (с соответствующими ресурсами и полномочиями), не стоит и упускать из виду вопрос компетентности вышеназванных уровней власти. Дело в том, что этот уровень государственного управления довольно долгое время привык к тому, что «старшие братья» из Москвы придут и везде «порядок наведут» (недостаточно профессионалов и т. д.). В этом смысле крайне необходимо провести определённые программы подготовки новых кадров и управленцев по экологической проблематике. Ведь, кроме денег и юридически прописанных полномочий, муниципальным кадрам нужна и соответствующая компетенция в этом вопросе.

«Региональные муниципальные органы власти не готовы сразу „рулить“ экологической сферой. Кроме чётко прописанных юридических рамок и финансовых ресурсов не следует упускать из виду и такой аспект, как компетенция. Мне кажется, перед таким масштабным переходом в этом вопросе крайне важна и соответствующая подготовка, и перепрофилирование новых кадров по экологической проблематике. Разумеется, это должна быть крупная общенациональная федеральная программа», — отметила эксперт.

По её мнению, эта модель регулирования экологической сферы будет иметь и более долгосрочные последствия для этой сферы в целом. Например, это скажется на гармонизации отношений между регионами и центром, будет способствовать упрочнению политической системы в целом, и многому другому.

«Данная схема регулирования экологической сферы крайне полезна не только с точки зрения эффективности, но также и в плане возрастания доверия граждан к единой системе власти. Это актуально ещё и с позиции того, что экологическая сфера связана с активным взаимодействием с институтами гражданского общества. И здесь местные и региональные власти смогут показать свой результат только в тесной кооперации с общественниками», — заключила Наира Биярсланова.