Bild назвал поздравление Лаврова с юбилеем "немыслимым скандалом"

. Журналист таблоида Bild Джулиан Репке раскритиковал своих немецких коллег с телеканала ARD за то, что они поздравили с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Накануне соответствующий пост появился в твиттер-аккаунте московского бюро ARD. Телеканал поздравил Лаврова с 70-летием, отметив, что на посту главы внешнеполитического ведомства он уже стал "марафонцем". Сотрудники ARD также поделились записью из аккаунта российского представительства в НАТО, в которой размещены фотографии министра из недавно изданного альбома.

S dnjom roshdenija, Sergej Wiktorowitsch! Russlands Marathon-Außenminister Sergej Lawrow wird heute 70 Jahre alt. Seit 2004 ist er im Amt. Zu seinem Geburtstag kann man sich jetzt einen Bildband mit seinen Fotos als Minister kaufen. https://t.co/prTMblqYkL — ARD Moskau (@ARDMoskau) March 21, 2020

"По случаю дня рождения вы можете приобрести книгу с фотографиями Лаврова в качестве министра", — говорится в посте ARD.

коронавируса. Он также заявил, что Москва якобы причастна к неким "теориям заговора" вокруг COVID-19, однако не привел ни одного доказательства.

Журналиста Bild возмутило и то, что ARD разместил у себя пост представительства России в НАТО и "совершенно беззастенчиво" предложило купить альбом с его фотографиями. По его мнению, речь идет о "культе личности".