Карди Би и Ким Кардашьян выбрали не полностью идентичные, но очень похожие платья от Jean Paul Gaultier. Кому такой фасон идет больше? Голосуем!
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Битва платьев: Карди Би против Ким Кардашьян
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 22 мар 2020 в 10:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
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