Показать меню
Актуально
Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти СМИ: заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассталась СМИ: заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом Румас положительно оценил транзит через Россию граждан Румас положительно оценил транзит через Россию граждан Белоруссии В российском регионе разбился вертолет В российском регионе разбился вертолет Назван самый отвратительный фильм года Назван самый отвратительный фильм года Бузова расцеловала добывшего туалетную бумагу возлюбленного Бузова расцеловала добывшего туалетную бумагу возлюбленного «Понимала, как только я заплачу, то потеряю его» – сын «Понимала, как только я заплачу, то потеряю его» – сын Татьяны Абрамовой чуть не умер от онкологии в полтора года Исторический музей рассказал об онлайн-возможностях на Исторический музей рассказал об онлайн-возможностях на время закрытия Ангарская с Птахой ненавидят друг друга, а у Бардо есть Ангарская с Птахой ненавидят друг друга, а у Бардо есть поклонник: отношения участников на шоу «Последний герой» В Татарстане ликвидировали ячейку «Нурджулар», задержан В Татарстане ликвидировали ячейку «Нурджулар», задержан лидер исламистов Грузия ввела чрезвычайное положение из-за вспышки Грузия ввела чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом Сергей Лавров в день своего 70-летия стал Героем Труда Сергей Лавров в день своего 70-летия стал Героем Труда Европейские министры принесли присягу в масках и перчатках Европейские министры принесли присягу в масках и перчатках
Новости » Экономика » Цены на нефть опустились до 27 долларов

Цены на нефть опустились до 27 долларов

Цены на нефть опустились до 27 долларовФото: David Zalubowski / Reuters

Цена на нефть опустилась до 27 долларов в ходе торгов на Лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По информации на 21:29 по московскому времени стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent составила 26,92 доллара за баррель. Апрельский фьючерс WTI опустился до 23,14 долларов за баррель.

Ранее 20 марта цены на нефть немного поднялись. Стоимость майских фьючерсов Brent достигала 29,5 доллара за баррель, WTI — 27,3 доллара.

Обвал цен на нефть начался в марте на фоне выхода России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и начале полномасштабной ценовой войны. Вторым отягощающим фактором для нефти стало снижение спроса на сырье на фоне эпидемии коронавируса и остановки предприятий.


Материалы по теме:

Цены на нефть преодолели отметку $61 впервые с 2015 года
Нефть подорожала на фоне снижения запасов нефти в США
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $46
Цена нефти Brent впервые с 24 октября поднялась выше $52 
Добавлено: 22 мар 2020 в 08:48, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти

Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти

21 мар 20:14Экономика
Фото: Дмитрий Астахов / РИА НовостиГлавы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас в ходе телефонного разговора обсудили достигнутые договоренности о далее..
СМИ: заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом

СМИ: заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом

21 мар 20:28Шоу-бизнес
Несколько дней назад 40-летняя Ольга Куриленко призналась, что заразилась коронавирусом. А сегодня британские СМИ выяснили, что актриса ко всему прочему еще до того, как далее..
Румас положительно оценил транзит через Россию граждан Белоруссии

Румас положительно оценил транзит через Россию граждан Белоруссии

21 мар 20:00Россия
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе телефонного разговора с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным положительно оценил решение обеспечить транзит через РФ граждан далее..
В российском регионе разбился вертолет

В российском регионе разбился вертолет

21 мар 20:07Россия
Фото: Виталий Тимкив / РИА НовостиРоссийский вертолет Bell 206В-III разбился в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом в субботу, 21 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на далее..
Назван самый отвратительный фильм года

Назван самый отвратительный фильм года

21 мар 20:20Шоу-бизнес
Кадр: фильм «Кошки»Организаторы американской сатирической антипремии «Золотая малина», которая ежегодно награждает самые плохие фильмы и отвратительную актерскую игру, назвали далее..
Бузова расцеловала добывшего туалетную бумагу возлюбленного

Бузова расцеловала добывшего туалетную бумагу возлюбленного

21 мар 19:55Главные новости
Кадр: @buzova86Ведущая и певица Ольга Бузова и ее жених блогер Давид Манукян, известный как Дава, высмеяли ажиотажный спрос на туалетную бумагу, возникший в некоторых городах далее..



Лента новостей
Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Чтобы виновные были наказаны, нужно признание геноцида осетин — судья

В Госдуме прокомментировали закрытие фитнес-клубов в Москве

Завещание Лимонова: «Присоединить к России русскоговорящие области Украины»

Чулпан Хаматова: «Безумно жаль времени на маникюр, а в спа меня затаскивают дочки»

"Человек-паук" готов пообщаться с детьми, которые сидят на карантине

День сорока Севастийских мучеников 22 марта 2020 года

В Мексике при крушении вертолета погиб военный

Россия создаст карту Луны для выбора места высадки космонавтов

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Побои, измены и фиктивный развод: Надежда Бабкина о первом муже

Число зараженных коронавирусом в Мексике выросло до 251 человека

National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160

На премьера Франции подали в суд, обвинив во лжи: санитарное фиаско

Назван средний инкубационный период COVID-19

В Украину из Китая везут тесты на коронавирус, маски и медоборудование (фото, видео)

Лукашенко приказал бросить за границей безответственных белорусов

Трамп призвал бороться с COVID-19 двумя лекарствами, которые могут убить

Лунный календарь маникюра на апрель 2020 года

Тина Канделаки рассказала о хейтерах, молодом муже и желании завести третьего ребенка

В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом

Последние новости
Концерт Дениса Мацуева онлайн смотрели свыше полутора миллиона человек Концерт Дениса Мацуева онлайн смотрели свыше полутора миллиона человек Битва платьев: Карди Би против Ким Кардашьян Битва платьев: Карди Би против Ким Кардашьян Греф обратился к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса Греф обратился к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса В Абхазии стартовало голосование на президентских выборах В Абхазии стартовало голосование на президентских выборах Биярсланова: Региональные власти должны быть ответственны за экологию Биярсланова: Региональные власти должны быть ответственны за экологию Итоги недели #12. То, что нельзя пропустить Итоги недели #12. То, что нельзя пропустить Тимур Батрутдинов обнаружил в коронавирусе масонский след Тимур Батрутдинов обнаружил в коронавирусе масонский след Нелетающие крепости: cтратегическую авиацию США сразил глубокий кризис Нелетающие крепости: cтратегическую авиацию США сразил глубокий кризис Американцы кинулись скупать оружие на фоне эпидемии коронавируса Американцы кинулись скупать оружие на фоне эпидемии коронавируса "Росагромаркет" назвал способ упростить поставки продуктов "Росагромаркет" назвал способ упростить поставки продуктов Цены на нефть опустились до 27 долларов Цены на нефть опустились до 27 долларов
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"