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Новости » В мире » Число зараженных коронавирусом перевалило за 300 тысяч

Число зараженных коронавирусом перевалило за 300 тысяч

Число зараженных коронавирусом перевалило за 300 тысячФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Число зараженных коронавирусом перевалило за 300 тысяч. Об этом сообщается на сайте проекта университета Джонса Хопкинса.

Согласно последним данным, в мире насчитывается 303816 инфицированных. Всего зарегистрировано 12966 смертей, 91676 человек излечились.

На первом месте по количеству зараженных остается Китай, там заразились коронавирусом 81305 человек. За ним идет Италия (53,5 тысячи), Испания (25,3 тысячи) и США (24,1 тысяча). В числе стран с большим количеством зараженных также Германия (22,2 тысячи), Иран (20,6 тысячи) и Франция, где коронавирусная инфекция обнаружена у 14,3 тысячи граждан.

Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Помимо Китая, заболевших выявили в 167 странах мира.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.


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Добавлено: 22 мар 2020 в 02:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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