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Новости » В мире » Число зараженных коронавирусом в Мексике выросло до 251 человека

Число зараженных коронавирусом в Мексике выросло до 251 человека

Число зараженных коронавирусом в Мексике выросло до 251 человека
Минздрав Мексики сообщил, что за сутки власти выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, общее число зарегистрированных больных достигло 251.

"Число подтвержденных случаев коронавируса в Мексике составляет 251, кроме того, сообщается о 697 подозрительных случаях", - сказал в ходе пресс-конференции глава эпидемиологической службы Хосе Луис Аломиа.

По словам чиновника, госпитализируют только 10% инфицированных пациентов, остальных изолируют в домашних условиях. За время вспышки заболевания в стране погибли два человека с новым коронавирусом, выздоровели 14% зараженных.


Мехико, однако этот регион пользуется наибольшей доступностью больниц и реанимационных.

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Добавлено: 22 мар 2020 в 06:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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