Число зараженных коронавирусом в Мексике выросло до 251 человека

Минздрав Мексики сообщил, что за сутки власти выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, общее число зарегистрированных больных достигло 251.

"Число подтвержденных случаев коронавируса в Мексике составляет 251, кроме того, сообщается о 697 подозрительных случаях", - сказал в ходе пресс-конференции глава эпидемиологической службы Хосе Луис Аломиа.

По словам чиновника, госпитализируют только 10% инфицированных пациентов, остальных изолируют в домашних условиях. За время вспышки заболевания в стране погибли два человека с новым коронавирусом, выздоровели 14% зараженных.

Мехико, однако этот регион пользуется наибольшей доступностью больниц и реанимационных.