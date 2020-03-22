Действия Грузии в отношении Южной Осетии являлись способом достижения различных целей уничтожения нации, по всем уголовно-правовым нормам геноцид — это тяжкое преступление. Об этом заявила на научно-практической конференции в Цхинвале судья Верховного суда и. о. заведующей кафедрой уголовного права ЮОГУ Карина Цховребова.

«Как известно, Южная Осетия в августе 2008 года обрела статус признанного независимого государства. Однако данные обстоятельства не должны предавать забвению тему исследования геноцида осетин или отодвигать ее на второй план», — сказала она.

Напротив, подчеркнула она, обретение статуса международно признанного государства открывает новые возможности «во весь голос заявить о чинившемся на протяжении десятилетий фактическом терроре в отношении южной ветви осетинского народа».

Цховребова объяснила термин геноцид с правовой точки зрения. 9 декабря 1948 года ООН одобрила «Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него». Этот документ признал геноцид преступлением, который нарушает нормы международного права, и ООН призвала государства, которые подписали конвенцию, принимать жесткие меры по его предупреждению, вплоть до применения карательных мер за его совершение. Таким образом, геноцид признан мировым сообществом тягчайшим преступлением перед человечеством. Вторым документом стала резолюция 2391 Генассамблеи ООН «Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества».

Цховребова отметила, что данное явление повторно коснулось Южной Осетии после распада СССР в декабре 1991 года. В ответ на мирно выраженную волю народа Южной Осетии следовать нормам и требованиям действующего на тот период законодательства СССР и стремление Южной Осетии сохранить свое нахождение в составе СССР руководство Грузии в январе 1991 года развернуло вторую по счету в XX веке широкомасштабную вооруженную агрессию против Южной Осетии.

«С приходом к власти Грузии Саакашвили в 2004 году военно-политическая ситуация резко ухудшилась. Милитаризируя зону конфликта в ущерб вопросам безопасности и стабильности в регионе под надуманным предлогом борьбы с контрабандой, грузинские власти с 2004 года стали планомерно осуществлять транспортную и продовольственную блокаду Южной Осетии», — напомнила юрист.

Нарушая достигнутые в ходе миротворческого процесса соглашения, грузинские силовые структуры незаконно устанавливали в зоне конфликта блокпосты, систематически открывали огонь из артиллерийского и стрелкового оружия по Цхинвалу и другим осетинским населенным пунктам. Приход к власти Саакашвили был ознаменован и нарушением всех достигнутых договоренностей, когда был взят курс на достижение своих целей в грузино-осетинском конфликте при помощи военной силы. Ему необходимо было разрушить СКК, в которой Грузия видела главное препятствие к развязыванию войны и осуществила коварный замысел в августе 2008 года, напомнила Цховребова.

С 2004 по 2008 год правоохранительными органами республики возбуждено 166 многоэпизодных уголовных дел, связанных с преступлениями представителей силовых ведомств Грузии в отношении населения Южной Осетии.

«Таким образом, в 2004—2008 годах Грузия совершила военное преступление в понимании римского статута устава международного уголовного суда, к ним относятся умышленное убийство, применение запрещенных средств и методов ведения войны, пытки, бесчеловечное обращение, вероломное использование эмблем Красного Креста, бессмысленное разрушение городов и других населенных пунктов, уничтожение культурных ценностей и многое другое», — перечислила Цховребова.

«Действия Грузии входят в грубейшее противоречие с нормами международного права, в том числе и гуманитарного. Попирают множество международных конвенций, деклараций, касающихся прав человека как в мирное, так и в военное время. Сегодня совершенно справедливо можно утверждать, что признание Южной Осетии Российской Федерацией — логическое завершение принуждения агрессора к миру и надежная гарантия от не повторения геноцида южных осетин», — заявила Цховребова.

По ее словам, чтобы виновные в преступлениях против южных осетин понесли соответствующее наказание, в первую очередь необходимо признание геноцида.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли добиться ареста виновных лиц в геноциде при их появлении на территориях дружественных РЮО государств, Цховребова отметила, что на сегодня есть 166 возбужденных уголовных дел.

«Если будут установлены личности, которые виновны в совершении преступлений, их должны привлечь к уголовной ответственности. Для этого есть Интерпол, международный розыск и другие соответствующие организации», — заключила Цховребова.