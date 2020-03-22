Чулпан Хаматова: «Безумно жаль времени на маникюр, а в спа меня затаскивают дочки»

Чулпан Хаматову называют одной из самых выдающихся российских актрис: она сыграла множество ярких ролей в театре и кино. Но это далеко не все ее достижения. Уже много лет артистка увлечена идеями благотворительности и спасает тяжелобольных детей.

Чулпан Хаматова готовится к большой премьере — телеверсии знаменитой книги Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», которая выйдет в марте на одном из федеральных каналов. Актриса признается, что сыграть такую роль для нее счастье, ведь она считает себя разноплановой актрисой, способной воплотить на экране сложный, многогранный характер.

В жизни Чулпан есть две большие страсти — работа и благотворительность. Ее близкие говорят, что она полностью погрузилась в эти два дела и иногда даже забывает не только о них, но и о себе. Например, на недавнем отдыхе она не смогла спокойно полежать на пляже, а брала с собой сценарий и постоянно была с телефоном.

«Мои дочки иногда затаскивают меня в спа. Арина подарила сертификат на день рождения. Я с удовольствием сходила на массаж, отдохнула, но даже на маникюре мне безумно жалко времени, кажется — этот час или два можно было потратить полезнее», — признается знаменитость.

Так, отдых для нее — это сходить в кино и посмотреть сериал. Нашумевший проект «Чернобыль» она посмотрела за одну ночь. «Мне нужно быть в курсе того, что происходит, черпать вдохновение. Так что я не делю жизнь на работу и отдых. Все, что я делаю, приносит мне счастье, ведь это путь, который я сама выбрала», — говорит Хаматова.

44-летняя Чулпан признается, что для нее очень важна работа в фонде и благотворительных проектах, над которыми она трудится совместно со знаменитостями. Так, в апреле в Большом театре должен был состояться вечер при участии балерины Дианы Вишневой, оперной звезды Анны Грачевой и режиссера Кирилла Серебренникова, но он был отменен из-за распространения коронавируса.

По ее словам, благотворительность в России должна стать нормой, каковой она уже является на Западе. Для каждого человека не составит труда перевести в фонд хотя бы сто рублей, которые впоследствии могут помочь тяжелобольным людям.

Дочки звезды под влиянием мамы прониклись этой идеей и вместе с друзьями помогают в больницах и других медицинских учреждениях в свободное от учебы время.

Фото: Legion-Media