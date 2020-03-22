"Дело выглядит так". В США назвали сроки выхода из кризиса с COVID-19

США планируют из кризисной ситуации с коронавирусом за 10-12 недель, сообщил министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox Business.

"Дело выглядит так, что ситуация с коронавирусом в США – это сценарий на 10-12 недель", – цитирует Мнучина РИА Новости.

Конгресс обсуждает уже третий по счету законопроект по борьбе с коронавирусом объемом более 1 триллиона долларов. Уже было выделено более 8 миллиардов долларов, а затем принял 100-миллиардный пакет помощи работникам, гарантируя оплачиваемые отпуска тем, кто заболеет вирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.

сообщило, что шведское СМИ предрекло третью мировую в связи с распространением COVID-19.