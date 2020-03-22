Показать меню
Актуально
Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти Румас положительно оценил транзит через Россию граждан Румас положительно оценил транзит через Россию граждан Белоруссии В российском регионе разбился вертолет В российском регионе разбился вертолет СМИ: заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассталась СМИ: заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом Назван самый отвратительный фильм года Назван самый отвратительный фильм года Бузова расцеловала добывшего туалетную бумагу возлюбленного Бузова расцеловала добывшего туалетную бумагу возлюбленного «Понимала, как только я заплачу, то потеряю его» – сын «Понимала, как только я заплачу, то потеряю его» – сын Татьяны Абрамовой чуть не умер от онкологии в полтора года Исторический музей рассказал об онлайн-возможностях на Исторический музей рассказал об онлайн-возможностях на время закрытия Ангарская с Птахой ненавидят друг друга, а у Бардо есть Ангарская с Птахой ненавидят друг друга, а у Бардо есть поклонник: отношения участников на шоу «Последний герой» В Татарстане ликвидировали ячейку «Нурджулар», задержан В Татарстане ликвидировали ячейку «Нурджулар», задержан лидер исламистов Грузия ввела чрезвычайное положение из-за вспышки Грузия ввела чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом Сергей Лавров в день своего 70-летия стал Героем Труда Сергей Лавров в день своего 70-летия стал Героем Труда Европейские министры принесли присягу в масках и перчатках Европейские министры принесли присягу в масках и перчатках
Новости » Общество » День 22 марта в истории

День 22 марта в истории

День 22 марта в истории

Всемирный день водных ресурсов.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 22 декабря 1992 года, для привлечения внимания человечества к важности доступа к пресной воде. Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию, которая проходила в июне 1992 года в Рио-де-Жанейро. 

По данным ООН, около 2 миллиардов человек вынуждены использовать загрязненную воду, а свыше 663 миллионов человек не имеют источников питьевой воды вблизи мест проживания.

Россия входит в группу стран мира, наиболее обеспеченных водными ресурсами. Наша страна занимает 2-е место по объему водных ресурсов, располагая почти четвертой частью запасов пресных вод мира и 10-й частью возобновляемых ресурсов вод. На территории нашей страны насчитывается около 2,7 миллионов больших и малых рек и более 2,7 миллионов озер. Россия — единственная страна в мире, которая омывается водами четырнадцати морей.

Каждый год Всемирный день водных ресурсов подчеркивает определенный аспект проблемы обеспечения пресной водой. Тема этого года — «Вода — «краеугольный камень» жизни».

Международный день Балтийского моря.

Решение о его проведении было принято на 17-м заседании Хельсинкской комиссии в 1986 году для того, чтобы привлечь внимание ученых, политиков и общества к вопросам охраны окружающей среды Балтийского региона.

Балтийское море — внутриматериковое море, расположенное в северной Европе и принадлежащее бассейну Атлантического океана. Его площадь составляет 419 тысяч км², а средняя глубина — 52 метра. Воды Балтийского моря омывают берега России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии.

Международный день таксиста.

Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, которые были оснащены специальными счётчиками. Английские извозчики назвали их «таксометрами» — от французского «такс» («плата) и греческого «метрон» (измерение). С того времени индивидуальный городской транспорт стали называть такси, а извозчиков - таксистами.

Первые такси в Лондоне были зеленого и красного цветов. Желтый цвет машин появился благодаря основателю компании Hertz Corporation Джону Хертцу. Американец, принимая старые автомобили в счет уплаты за новые, перекрашивал их в желтый цвет и использовал в качестве такси. Яркие машины легче заметить на улицах города, поэтому и другие таксомоторные компании тоже стали перекрашивать свои машины. Так желтый цвет стал классическим для такси всего мира.

69 лет назад (1951) была создана Центральная студия телевидения.

Первая в СССР программно-творческая телевизионная организация начала работу на базе Московского телецентра на Шаболовке. Первоначально ежедневное вещание осуществлялось только на Москву и Ленинград, но уже через пять лет советское телевидение стало многоканальным, а в конце 1950-х годов — общесоюзным.

Что интересно, в этот день, но в 1964 году, впервые в СССР с помощью спутниковой связи была осуществлена трансляция Олимпийских игр из Токио. Через год состоялся обмен телепрограммами между Москвой и Владивостоком, а еще через год была совершена передача цветного изображения из Парижа в Москву.

77 лет назад (1943) фашисты и их пособники уничтожили белорусскую деревню Хатынь.

Карательный отряд окружил деревню, а её жителей фашисты согнали в колхозный сарай и подожгли, а тех, кто пытался спастись от огня, расстреляли из пулеметов. Так каратели мстили за то, что недалеко от Хатыни партизаны обстреляли немецкую автоколонну и убили офицера.

Были сожжены заживо или расстреляны 149 жителей деревни, в том числе 76 детей. Удалось выжить только пятерым детям (Володе Яскевичу, Соне Яскевич, Вите Желобкович, Антону Барановскому и Саше Желобковичу) и одному взрослому Иосифу Каминскому. Именно он позднее стал прототипом бронзовой скульптуры «Непокоренного человека», которая установлена в мемориальном комплексе «Хатынь».

Мемориал был открыт в июле 1969 году. Его авторы — архитекторы Юрий Градов, Валентин Занкович, Леонид Левин и скульптор Сергей Селиханов.

В Мемориальный архитектурно-скульптурный комплекс площадью около 50 га входит: Кладбище деревень (186 урн с землей сел, сожженных вместе с жителями и не восстановленных), Площадь памяти, Стена скорби (блок с нишами, в которые вмонтированы мемориальные плиты с названиями 66 лагерей смерти), Древо жизни (с высеченным списком 433 деревень Беларуси, сожженных фашистами и восстановленных после войны).

75 лет назад (1945) была основана Лига арабских государств.

С идеей объединения арабских государств выступила Англия ещё во время Второй мировой войны. В октябре 1944 года в Александрии представителями Сирии, Трансиордании (ныне — Иордания), Ирака, Ливана и Египта был подписан протокол о намерении создания такого союза.

22 марта 1945 года в Каире руководители этих государств и присоединившийся к ним король Саудовской Аравии подписали соглашение о создании Лиги арабских государств (ЛАГ). В 1950 году она была признана ООН в качестве региональной организации и получила статус наблюдателя.

В настоящее время в состав ЛАГ входят 22 государства: Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Коморские Острова, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, ОАЭ, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, Сомали, Судан и Тунис.

87 лет назад (1933) в Дахау начал действовать первый концентрационный лагерь фашистской Германии.

Концлагерь неподалеку от Мюнхена был расположен на месте бывшего завода по изготовлению боеприпасов. Первоначально он предназначался для содержания противников нацистского режима, а также евреев, цыган, гомосексуалистов и душевнобольных. Во время Второй мировой войны сюда стали отправлять военнопленных.

Дахау был одним из самых ужасных концлагерей фашистской Германии. Здесь отрабатывалась система наказаний и другие формы физических и психологических издевательств над узниками, которые позже стали использоваться и в других нацистских концлагерях. В Дахау проводились медицинские эксперименты над людьми. Заключенных безжалостно эксплуатировали как дешевую рабочую силу, заставляя их строить дороги, работать в каменоломнях и на заводах.

За 12 лет существования лагеря в нем содержались около 250 тысяч человек из 24 стран, из которых почти 70 тысяч погибли от непосильного труда и истощения, варварских медицинских экспериментов и казней. Когда 29 апреля 1945 года войска 7-й армии США освободили концлагерь, в живых оставались лишь около 32 тысяч узников.

125 лет назад (1895) в Париже состоялась первый в истории киносеанс.

Братья Луи и Огюст Люмьеры, получившие патент на изобретенный ими аппарат «Синематограф», показали узкому кругу своих друзей короткий фильм «Выход рабочих с завода Люмьер». Лента продолжительностью всего в полминуты была снята братьями 19 марта у ворот фабрики в Лионе. 

Широкой же публике это изобретение было продемонстрировано 28 декабря того же года в парижском кафе на Бульваре Капуцинов. Зрители увидели первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота».

146 лет назад (1874) была впервые проведена игра в большой теннис.

Считается, что прообразом современного большого тенниса стала существовавшая в XIII-XIV веках в Италии, Франции и Англии игра, когда участники отбивали скачущий через сетку мяч надетыми на руку рукавицей, деревянным щитком или кожаным ремнем. В XVI веке игроки стали использовать ракетки.

По одной из версий, название игры — «теннис» — произошло от французского tenez — «вот вам, берите».

Родоначальником современного тенниса считается майор британской армии Уолтер Уингфилд, который придумал игру для развлечения гостей на приёмах. В феврале 1874 года он получил патент на корт для большого тенниса.

22 марта 1874 года в клубе по крикету и бейсболу на Стейтен Айленде (США) прошел первый матч в большой теннис.

В Республике Абхазии пройдут повторные президентские выборы.

В январе 2020 года Верховный суд Абхазии признал итоги выборов главы республики 8 сентября 2019 года недействительными. ЦИК страны назначил повторные выборы президента на 22 марта 2020 года.

На пост главы Абхазии претендуют три кандидата: вице-премьер, министр экономики республики Адгур Ардзинба; лидер оппозиции, депутат Народного Собрания—Парламента страны Аслан Бжания: экс-министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба.


Материалы по теме:

Медведев призвал привести в порядок гидросооружения в стране
День 9 октября в истории
День 17 октября в истории
День 11 декабря в истории
Добавлено: 22 мар 2020 в 04:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти

Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти

21 мар 20:14Экономика
Фото: Дмитрий Астахов / РИА НовостиГлавы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас в ходе телефонного разговора обсудили достигнутые договоренности о далее..
Румас положительно оценил транзит через Россию граждан Белоруссии

Румас положительно оценил транзит через Россию граждан Белоруссии

21 мар 20:00Россия
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе телефонного разговора с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным положительно оценил решение обеспечить транзит через РФ граждан далее..
В российском регионе разбился вертолет

В российском регионе разбился вертолет

21 мар 20:07Россия
Фото: Виталий Тимкив / РИА НовостиРоссийский вертолет Bell 206В-III разбился в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом в субботу, 21 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на далее..
СМИ: заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом

СМИ: заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом

21 мар 20:28Шоу-бизнес
Несколько дней назад 40-летняя Ольга Куриленко призналась, что заразилась коронавирусом. А сегодня британские СМИ выяснили, что актриса ко всему прочему еще до того, как далее..
Назван самый отвратительный фильм года

Назван самый отвратительный фильм года

21 мар 20:20Шоу-бизнес
Кадр: фильм «Кошки»Организаторы американской сатирической антипремии «Золотая малина», которая ежегодно награждает самые плохие фильмы и отвратительную актерскую игру, назвали далее..
Бузова расцеловала добывшего туалетную бумагу возлюбленного

Бузова расцеловала добывшего туалетную бумагу возлюбленного

21 мар 19:55Главные новости
Кадр: @buzova86Ведущая и певица Ольга Бузова и ее жених блогер Давид Манукян, известный как Дава, высмеяли ажиотажный спрос на туалетную бумагу, возникший в некоторых городах далее..



Лента новостей
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 23 по 29 марта 2020 года

В России назвали ответственных за обвал цен на нефть

Химия неоспорима – что известно о новом романе Леди Гаги

Число зараженных коронавирусом перевалило за 300 тысяч

Россияне с лайнера Costa Pacifica вылетели в Москву из Рима

Заподозренная в заражении россиян коронавирусом инфекционист признала вину

ФСБ заказала способное поставить под угрозу интернет по всей стране кибероружие

В Кремле не обсуждают вопрос "закрытия" Москвы из-за коронавируса

FAO: Панические покупки из-за коронавируса провоцируют продуктовую инфляцию

Зачем мужчины красят ногти и как мужской яркий маникюр стал трендом

Ипотека не пострадает. ЦБ прорабатывает меры по кредитованию жилзаймов

В России оценили влияние ожирения на риск развития болей в спине

Россия отправит военных вирусологов в Италию

На Кипре умер первый пациент с коронавирусом

Памфилова: непременным требованием на голосовании по Конституции является наличие реальных

Влад Кадони расстался с экс-участницей «ДОМа-2» Ксенией Шаповал

Владимир Путин поздравил Ирину Антонову с 98-летием

В правительстве рассказали о будущем цен на нефть

На улицы украинских городов на время карантина выведут военных: зачем это нужно

Сыгравший Тормунда в «Игре престолов» актер заразился коронавирусом

В Италии поблагодарили Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Российский канал взял интервью у «коронавируса»

Последние новости
Лунный календарь маникюра на апрель 2020 года Лунный календарь маникюра на апрель 2020 года Тина Канделаки рассказала о хейтерах, молодом муже и желании завести третьего ребенка Тина Канделаки рассказала о хейтерах, молодом муже и желании завести третьего ребенка В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом Клип Imagine Галь Гадот вызвал волну критики в Сети Клип Imagine Галь Гадот вызвал волну критики в Сети Белоусов возложил вину за обвал цен на нефть на "арабских партнеров" Белоусов возложил вину за обвал цен на нефть на "арабских партнеров" Деревянко, Галыгин, Бузова и Харламов поддержали флешмоб по мытью рук Деревянко, Галыгин, Бузова и Харламов поддержали флешмоб по мытью рук Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги «Почта России» приостановит сообщение с 15 странами «Почта России» приостановит сообщение с 15 странами Опубликован трейлер сериала Тайки Вайтити "Чем мы заняты в тени" Опубликован трейлер сериала Тайки Вайтити "Чем мы заняты в тени" В секторе Газа зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом В секторе Газа зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом Еще один депутат Верховной Рады заразился коронавирусом Еще один депутат Верховной Рады заразился коронавирусом
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"