День рождения Риз Уизерспун: как старлетка стала одной из самых влиятельных женщин в Голливуде

Риз Уизерспун, которой сегодня исполняется 43 года, начинала карьеру примерно так же, как сотни ее голливудских коллег. Миловидная внешность "соседской девчонки", роли в молодежных мелодрамах вроде "Жестоких игр" и в романтических комедиях, громкий звездный роман (первым мужем актрисы был красавчик Райан Филлипп). При всем этом, проведя два десятилетия в центре внимания публики, Риз достаточно убедительно доказала, что она не "очередная блондинка из Голливуда", и стала одной из самых влиятельных персон в индустрии. И на это есть как минимум пять причин.

Она не считает, что сыграла много хороших ролей

Риз не стесняется говорить, что ее фильмографию не назовешь полной шедевров. Многие при упоминании имени актрисы вспомнят, в первую очередь, фильм "Блондинка в законе", а ведь с момента премьеры прошло почти 20 лет.





Риз Уизерспун в фильме "Блондинка в законе"

К тому времени, как вышла эта комедия, на счету Риз уже было несколько довольно заметных ролей — в уже упомянутых "Жестоких играх", "Плезантвиле", "Человеке на Луне". И все-таки именно в образе Эль Вудс из "Блондинки в законе" Уизерспун по-настоящему полюбили зрители.





Риз Уизерспун и Райан Филипп в фильме "Жестокие игры"





Риз Уизерспун и Тоби Магуайр в фильме "Плезантвиль"

В 2006 году Риз удалось собрать главные кинонаграды мира за роль в фильме "Переступить черту", где она сыграла Джун Картер — жену музыканта Джонни Кэша. После этого на актрису, казалось бы, должны были посыпаться предложения самых ярких ролей. Она рассказывает:

Меня часто спрашивают, поменялась ли моя карьера после получения "Оскара". Но нет, никакого потока удачных сценариев не было. Нет такого тайного сейфа, где хранятся классные сценарии, доступ к которым получаешь, лишь только тебя награждают кинопремией. Мне повезло сняться в нескольких отличных фильмах, но их не много.





Время шло, а ролей уровня той, за которую Риз получила "Оскара", так и не появлялось. В 2012 году журнал The New Yorker вообще упоминал ее имя, перечисляя знаменитостей, утративших свой звездный статус. Актрисе тогда было 36 — уходить на покой еще явно было рановато.

Как говорит Риз, в то время ее сильно угнетала мысль, что в современном кино просто слишком мало сильных, интересных женских персонажей. Она благодарна своему второму мужу, кастинг-агенту Джиму Тоту, за то, что он убедил ее: если хочется играть в проектах своей мечты, нужно разрабатывать эти проекты самостоятельно.









Напомним, Риз и Джим женаты с 2011 года, их сыну Теннесси семь лет. От Райана Филлиппа у актрисы двое детей — 20-летняя Ава и 16-летний Дикон.









Она отстаивает права женщин не только на словах

Сейчас о Уизерспун говорят больше не как об актрисе, а именно как об успешном голливудском продюсере. Задачей звезды стала работа над качественными проектами, где в центре сюжета — женщина. Постепенно Риз пришла к идее создать собственную продюсерскую компанию, которая бы экранизировала книги современных писательниц и производила проекты с интересными и многогранными женскими персонажами.

Люди изголодались по таким историям — персонажи женского пола выходят из тени и оказываются в центре внимания,

— говорила знаменитость.





Еще в 2000 году Уизерспун основала свою первую продюсерскую компанию — Type A Films. Сейчас она руководит компанией Hello Sunshine, образованной четыре года назад.

Среди главных продюсерских проектов Риз — триллеры "Исчезнувшая", "Дикая", сериал "Большая маленькая ложь". Из последних на сегодня достижений — вышедший прошлой осенью сериал "Утреннее шоу", где вместе с самой Уизерспун сыграла Дженнифер Энистон. Актрисы дружат с 2000 года, когда Риз снималась в эпизодической роли в сериале "Друзья".





Коллектив Hello Sunshine почти полностью женский, что для Голливуда редкость. Пока в индустрии традиционно лидируют мужчины.

Помню, как снималась в фильмах, где я вообще была единственной женщиной на площадке. И 150 мужчин вокруг. Ну, возможно, еще пара женщин-костюмеров,

— рассказывает Уизерспун. По словам актрисы, ей "надоели сценарии, где был единственный женский персонаж, и то отвратительно прописанный".





Hello Sunshine не только снимает фильмы и сериалы. Среди проектов компании — подкасты, тоже посвященные женским историям (карьерные взлеты, права женщин, нашумевшие движения Me Too и Time's Up — все это обсуждалось в них).

Также в числе достижений компании образовательная программа для женщин-кинематографистов, канал на YouTube, совместный с приложением Audible сервис аудиокниг, телешоу Shine On with Reese, в котором Уизерспун интервьюирует знаменитостей.

Я вижу, насколько сильнее мы, женщины, становимся, когда объединяем свои усилия. Будь то Hello Sunshine, движение Time's Up, "Большая маленькая ложь" или "Утреннее шоу" — когда мы вместе, мы можем все,

— говорит Риз.





В прошлом году журнал Forbes оценил состояние звезды в 240 миллионов долларов. Значительную часть прибыли ей приносит именно продюсерская деятельность. Некоторые проекты особенно масштабны: к примеру, сотрудничество Hello Sunshine и корпорации Apple, для которой снимался сериал "Утреннее шоу", пресса называет одной из самых дорогих сделок в истории телевидения. Сумма ее составила 240 миллионов долларов.

У компании Уизерспун есть инвесторы, но это не киностудии. Звезда поясняет, что хочет сохранить независимость от киношных боссов:

Большинство продюсерских компаний работает на деньги киностудий. Но тогда руководство студии может сказать: "В этом году у нас уже был фильм про женщин, больше нам не нужно".





Также оставаться в списке богатейших звезд Риз помогает запущенная в 2013 году марка одежды Draper James. Стиль бренда знаменитость разрабатывала в соответствии с традициями южных штатов: сама она родом из Луизианы и очень гордится своим происхождением.

Не стоит сбрасывать со счетов и доход актрисы от работ в кино и на телевидении. Насколько известно прессе, за каждую серию второго сезона "Большой маленькой лжи" она получала по 1 миллиону долларов, за "Утреннее шоу" еще больше: 1,25 миллиона долларов за серию.

Она очень много читает

Уизерспун разрушает стереотипы о голливудских звездах: она увлечена чтением и одну за другой поглощает книжные новинки. Когда-то актриса просто изредка публиковала на своей странице отзывы о книгах, а к 2017 году все это переросло в ее собственный проект "Книжный клуб Риз". Сейчас на аккаунт клуба в инстаграме подписано полтора миллиона человек.





В этом аккаунте Уизерспун рекомендует фолловерам, что стоит почитать, публикует цитаты из книг и рассказывает о самых интересных новинках.

Книжные клубы были не в тренде не одно десятилетие, но неожиданно они снова стали крутыми благодаря Риз Уизерспун. Кто бы мог подумать, что звезда "Блондинки в законе" так любит читать!

— пишет о книжном проекте Риз пресса.





Клуб актрисы напрямую сотрудничает с издательствами, которые присылают звезде книги. Уизерспун читает все, чтобы отобрать лучшие произведения и порекомендовать их своим поклонникам: каждый месяц выходит новая подборка. Попасть в эти обзоры — большая удача. "Знак качества" актрисы — яркая желтая эмблема Hello Sunshine на обложке — гарантирует книге судьбу бестселлера. Профессионалы издательского бизнеса подтверждают: попадание в список книжного клуба Риз — заветная мечта любого писателя.

Влияние актрисы в сфере популярной литературы настолько велико, что речь о ней идет, к примеру, в сериале "Юная" — когда героиня обращается именно к Уизерспун через инстаграм, предлагая ей книгу для экранизации.

Одобрение актрисы могут получить не только книги, написанные женщинами, но это всегда истории о женщинах.

Особенно приятно представлять публике еще не очень раскрученных авторов. Невероятно интересно наблюдать за тем, как после этого они набирают популярность,

— говорит Уизерспун.





Кому-то везет еще больше: отдельные произведения звезда отбирает для экранизации. Буквально на днях прошла премьера нового сериала, продюсером которого выступила Риз. Это долгожданная экранизация романа Селесты Инг "И повсюду тлеют пожары", где Уизерспун сыграла одну из главных ролей. Кстати, Инг популярностью своих книг во многом обязана именно Риз: актриса выбрала ее роман книгой месяца в своем книжном клубе, после чего произведение стало мировым бестселлером.





Риз Уизерспун и Селеста Инг





Та же самая история с романом "Опасная находка" Кэтрин Стедман: отзыв Риз добавил книге популярности, а теперь Hello Sunshine продюсирует экранизацию.

С женщинами-авторами у Риз вообще особая связь. Она говорит, что сама пробовала стать писательницей и знает, что такое муки творчества:

Я всегда хотела стать писателем. Думаю, потому я так восхищаюсь людьми этой профессии: я сама садилась и пыталась писать, у меня всегда были идеи для сюжетов. Но никогда не получалось развить историю и написать финал,

— рассказывает Риз в интервью для Vanity Fair.





Она говорит о своих неудачах

Пока большинство голливудских звезд представляются нам практически идеальными людьми, Риз честно говорит о своих провалах. К примеру, однажды она написала пост, что иногда в жизни полезно проиграть:

За годы своей карьеры я провалила столько же прослушиваний, сколько ролей сыграла. Всегда оказывалось, что во мне что-то "слишком": я была то слишком невысокой, то слишком энергичной, однажды мне сказали, что я "слишком умная", чтобы играть молодую девушку. Не буду врать, иногда эти отказы меня сильно задевали. Я принимала это близко к сердцу. Когда мне было 20 с чем-то, я часто закрывалась в ванной и плакала. Но тогда я не знала одной важной вещи: провалы учат нас целеустремленности и делают сильнее. А еще показывают, что не каждый путь для нас верный.





К неурядицам в личной жизни Уизерспун тоже старается относиться философски. Так, в одном из интервью на вопрос о разводе с Райаном Филлиппом актриса ответила:

Я самая настоящая оптимистка и воспринимаю это событие как удачу: мне выпал шанс начать все с чистого листа.





Риз рассказывает журналистам и о том, что не всегда на сто процентов уверена в себе. Например, раньше она не видела в себе потенциального руководителя большой компании, каким является сейчас:

Никогда не думала, что смогу управлять компанией. Мне нужно было услышать это от других людей. Лет восемь назад я и понятия не имела, что сумею вести свой бизнес,

— признавалась актриса в прошлогоднем интервью для InStyle.





Кстати, выступить в роли писателя ей все-таки удалось — правда, не в художественном жанре: два года назад Риз дебютировала с лайфстайл-книгой Whiskey in a Teacup. В ней знаменитость описывает южный стиль жизни, традиции ее родных мест, в том числе пишет о кулинарных традициях, декорировании интерьеров и так далее. Название ("виски в чайной чашке") Уизерспун позаимствовала из лексикона своей бабушки, которая этим выражением описывала южанок — "милых снаружи, но с огнем внутри".

Она может сделать сальто в юбке

В юности Риз была чирлидером и до сих пор не растеряла навыки. Уверены, не каждая знаменитость, пригласив в гости журналистов Vogue, может продемонстрировать на камеру сальто на трамплине. Да еще и в узкой юбке до колен!