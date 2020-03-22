День сорока Севастийских мучеников 22 марта 2020 года

22 марта для православных христиан — важный день, в который принято вспоминать подвиг сорока Севастийских мучеников. Церковь чтит их память за великую жертву в честь Христа и веры.

Этот важный праздник совпадает с Крестопоклонной неделей Великого поста. Именно поэтому это вдвойне большой день, в который важно собраться всей семьей, посетить церковь, а также прочитать молитвы дома.

История праздника

Севастийские мученики — это войны из города Севастии. В 4 веке римский император Константин официально разрешил проповедовать христианство, однако это нравилось не всем государственным политикам. В итоге один из сторонников язычества решил противодействовать императору, собрав войско и решив очистить его от христиан, дабы избежать возможного предательства.

На стороне язычников оказались сорок искусных воинов из Севастии, которые отказались служить языческим богам, ведь они были христианами. Их мученический путь начался с заточения в темницу, сидя в которой они услышали глас Божий, который сказал им: «терпящий до конца всегда обретает спасение».

На следующий день они снова отказались отречься от Христа. Их продержали в темнице еще неделю, после чего над ними провели суд. Их решили наказать, заставив стоять в ледяном озере, но Господь помог им, растопив лед. После этого их казнили и сожгли тела, а кости их утопили в том же озере. Их останки нашел епископ Севастийский Петр, к которому через три дня во сне пришли воины и попросили предать их останки земле.

Традиции праздника 22 марта

В 2020 году 22 марта полным ходом идет Великий пост. Этот день как нельзя лучше заставляет задуматься о том, как важно сохранять веру в Господа, особенно в тяжелые периоды нашей жизни. В этот день принято молиться о здравии и прощении грехов.

22 марта в этом году выпадает на воскресенье, поэтому важно посетить церковь, чтобы послушать литургию. Можно исповедаться и причаститься. Этот праздник показывает, насколько важным является самопожертвование для христиан. Важно помнить о том, что вера превыше всего.

В такие дни необходимо заботиться о своих близких, быть более терпеливыми к их не всегда простому характеру. Научитесь прощать друг друга и видеть во всем только хорошее.