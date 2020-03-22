Депутат Госдумы ответил на слова министра обороны Словакии о России

Новый министр обороны Словакии, скорее, нацелен на сотрудничество с НАТО, при этом просматривается уклон в сторону США, сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, отметив, что Россию и Словакию сложно назвать союзниками, скорее "вынужденными партнёрами".

Ранее новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и с любой другой страной и не хочет "создавать ад" в этих отношениях. В то же время он добавил, что в Словакии "не делают вид, что Россия ... не предпринимает шагов, переходящих границу дружественных отношений". По его словам, если власти страны почувствуют, что Москва "перегибает палку", то предпримут "адекватные ответные действия".

"Пока видно, что он (министр обороны – ред.) пытается держать позицию нейтралитета в отношении двух достаточно полярных сил - это США и наша страна. Он пытается придерживаться ровных отношений, что с США, что с Россией. Вместе с тем просматривается его уклон в сторону блока НАТО. Конечно же, это говорит о некоем сближении с позициями США... Наверное, будем говорить "партнёры" (Россия и Словакия - ред.), вынужденные в какой-то степени. Говорить о союзнических отношениях между Словакией и Россией сейчас не стоит", - сказал Швыткин.

Депутат подчеркнул, что во многих вопросах, в том числе в некоторых вопросах экономики, у России и Словакии схожие позиции, но есть и достаточно серьёзные разногласия.