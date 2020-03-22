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Новости » Главные новости » Деревянко, Галыгин, Бузова и Харламов поддержали флешмоб по мытью рук

Деревянко, Галыгин, Бузова и Харламов поддержали флешмоб по мытью рук

Деревянко, Галыгин, Бузова и Харламов поддержали флешмоб по мытью рукОльга БузоваФото: Илья Покалякин / «Коммерсантъ»

Российские звезды поддержали флешмоб по мытью рук на фоне пандемии коронавируса. Его запустила американская диско-дива Глория Гейнор, несколько дней назад загрузившая в TikTok видео, на котором она моет руки и напевает I Will Survive.

К флешмобу уже присоединился актер Павел Деревянко, назвавший его #мойдодырчеллендж и призвавший всегда мыть руки.

Друзья! Присоединяйтесь к #мойдодырчеллендж , выкладывайте видео и главное мойте руки всегда и никакие вирусы не пройдут! #мойдодырчеллендж #моемруки #вымытыеруки #чистыеруки @pavelvolyaofficial @vadimgalygin @mikhail.shufutinsky @rozhkovandrey_official @stychkin @volkovihome @stas_duzhnikov @dobronravov.fedor @irina_medvedeva_official @katyalelofficial @kamlarin @leratv @anitatsoy

Фото опубликовано @pablo_derevyanko

В ролике также снялись юмористы Вадим Галыгин и Гарик Харламов, певицы Анита Цой, Катя Лель и Ольга Бузова, телеведущая Лера Кудрявцева и другие российские звезды. Они призвали россиян беречь пожилых людей, не паниковать и заботиться о семье и близких.

Ранее голливудский актер Арнольд Шварценеггер снял на видео, как учит свою собаку по кличке Черри мыть руки. «Я пытался сделать инструкцию по мытью рук для Черри, но думаю вы, ребята, уделите ей больше внимания. Берегите себя, мойте руки», — написал Шварценеггер в подписи к ролику.

По данным на 18 марта, в России 147 случаев заражения коронавирусом, большая часть инфицированных находятся в Москве. В мире насчитывается 220 тысяч зараженных, 9 тысяч из них скончались, 85,7 тысячи выздоровели.


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Добавлено: 22 мар 2020 в 04:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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