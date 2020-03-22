Девочка из России вышла в финал конкурса талантов в Финляндии

Девятилетняя россиянка Вероника Истомина вышла в финал конкурса талантов Talent Suomi центрального финского телеканала MTV3, где привлекла внимание жюри, вызвала восторг зрителей и журналистов всей страны.

Мама девочки Дарья Истомина рассказала РИА Новости, первому русскоязычному СМИ, как они оказались на центральном финском телеканале и в самой Финляндии.

"Мы переехали в Лахти в 2018 году из Санкт-Петербурга, где и проживали до этого. Изначальной идеей было развитие бизнеса мужа, но из-за сложности всех процессов по визе и документам получилось так, что первой переехала я с девочками - Вероникой, на тот момент 7 лет, и Викой 5 лет", - говорит Дарья.

В Петербурге родители недолго водили Веронику в местный филиал ансамбля "Непоседы", но он закрылся. Позже девочка посещала районную музыкальную школу №38 по Выборгскому району. Ожидаемо, что по приезду в Лахти она стала заниматься с педагогом по вокалу Юлианой Даниловой, которой сейчас очень благодарна за уроки и готовится с ней к следующим конкурсам.