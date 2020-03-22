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Елена Летучая рассказала о жизни с мужчиной мечты

Елена Летучая рассказала о жизни с мужчиной мечтыЕлена ЛетучаяФото: Нина Зотина / РИА Новости

Телеведущая Елена Летучая рассказала о жизни со своим мужем Юрием Анашенковым. В интервью изданию «Телепрограмма» она назвала его мечтой любой женщины и отметила, что всегда чувствует внимание, заботу и поддержку.

По словам Летучей, Анашенков появился в ее жизни тогда, когда ей больше всего нужна была защита. Ведущая сообщила, что во время съемок московского сезона «Ревизорро» ей часто звонили с угрозами и предложениями взяток. «Когда у меня был сумасшедший стресс, и я боялась, что мне взорвут машину, именно муж мне нанял охрану, он меня защитил», — добавила она.

Летучая отметила, что Анашенкову не нравится внимание прессы, поэтому он старается от этого отстраниться. «Он не тот муж, который будет пиариться на жене», — заявила телеведущая и уточнила, что супруг ходит с ней на светские мероприятия только тогда, когда она его об этом просит.

В конце января стало известно, что Летучая станет ведущей нового шоу на телеканале СТС. В программе под названием «Детки-предки» будут участвовать семьи из двух детей и двух взрослых.

В конце 2017 года Летучая два месяца вела шоу «Летучий отряд» на Первом канале, всего вышло семь выпусков. В проекте ведущая была намерена научить зрителей канала бороться за свои права. Официально работа над ним была приостановлена из-за болезни Летучей. В 2018 году она выпускала новое шоу совместно с «ВКонтакте» — «Летучий надзор. Без цензуры», позднее проект стал выходить на YouTube.

Летучая известна зрителям по программе «Ревизорро» на телеканале «Пятница!», которую вела несколько лет. Вместе со съемочной группой ведущая инспектировала рестораны, кафе и отели на соответствие санитарным нормам. Проект нередко встречал отпор со стороны администрации заведений.


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Добавлено: 22 мар 2020 в 08:20, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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