FAO: Панические покупки из-за коронавируса провоцируют продуктовую инфляцию

Панические покупки продуктов питания во многих странах мира из-за пандемии коронавируса нового типа (Covid-19) могут вызвать мировую продовольственную инфляцию, даже несмотря на то, что в ключевых странах-экспортёрах имеются достаточные запасы основных зерновых и масличных культур. Об этом говорят эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), сообщило накануне, 21 марта, агентство Reuters.

Ведущие экономики мира оказались под ударом в течение считанных дней в связи с ошеломительными темпами распространения коронавирусной инфекции в глобальном масштабе. Пандемия началась в Китае, но теперь вторая по силе экономическая держава уже преодолела пик числа заболеваний, в то время как коронавирус обрушился на Европу и США. На этой неделе число смертей в Италии в результате инфицирования Covid-19 превысило количество смертей в материковом Китае. С более чем 270 000 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом и более 11 000 летальных исходов во всём мире нынешняя пандемия навела политиком и экспертов на сравнения с такими периодами глобальных катаклизмов, как Вторая мировая война и эпидемия испанского гриппа 1918 года, отмечает Reuters.

«Меньше всего, что нам сейчас нужно, это панические покупки продовольствия и товаров первой необходимости, провоцирующие кризис», — говорит Абдолреза Аббасиан, главный экономист FAO.

«Это не проблема снабжения, а изменение поведения в отношении продовольственной безопасности, — продолжил он. — Что делать, если оптовые покупатели думают, что не смогут получить законтрактованные партии пшеницы или риса в мае или июне? Именно это может привести к глобальному кризису поставок продовольствия».

В последние недели потребители по всему миру, от Сингапура до США, выстраивались в очередь в супермаркетах, чтобы запастись различными товарами — от риса и дезинфицирующих средств для рук до туалетной бумаги. Мировой эталонный чикагский фьючерс на пшеницу вырос на этой неделе более чем на 6%, что стало самым большим недельным приростом за девять месяцев, в то время как цены на рис в Таиланде, втором по величине в мире экспортёре этого товара, поднялись до самого высокого уровня с августа 2013 года.

Французская зерновая промышленность изо всех сил пытается найти достаточное количество грузовиков и персонала, чтобы обеспечить работу фабрик и портов, поскольку панические покупки макарон и муки сопутствуют росту экспорта пшеницы. По словам представителей отрасли и фермеров, ограничения, введённые ранее некоторыми странами Евросоюза на экспорт продовольствия в ответ на пандемию, также создают напряжённость на рынках и провоцируют панические настроения.

Однако, согласно прогнозам Министерства сельского хозяйства США, мировые запасы пшеницы в конце маркетингового года урожая в июне вырастут до 287,14 млн тонн по сравнению с 277,57 млн тонн год назад.