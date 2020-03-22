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Новости » Политика » Финляндия временно запретила маятниковую миграцию из Эстонии

Финляндия временно запретила маятниковую миграцию из Эстонии

Финляндия временно запретила маятниковую миграцию из Эстонии

Хельсинки запретил перемещения лиц, постоянно проживающих в Эстонии, но работающих в Финляндии (т.н. маятниковую миграцию), пишет err.ee. Принятое в ночь на пятницу решение кризисной комиссии финского правительства вступит в силу 22 марта в 00:00.

Решение касается всех людей, постоянное место жительства которых зарегистрировано в Эстонии, но рабочее место находится в Финляндии. Теперь таким трудовым мигрантам придется выбрать — остаться в Финляндии, чтобы продолжать работу, или вернуться на неопределенное время в Эстонию. Выехать на родину они смогут беспрепятственно, но при этом нужно учитывать, что с 22 марта жители Эстонии не смогут въехать в Финляндию даже при наличии заключенного с финским работодателем трудового договора. Граждане Эстонии, постоянное место жительство которых зарегистрировано в Финляндии, по-прежнему смогут въехать туда и после 22 марта, но после этого им придется провести 14 дней в домашнем карантине.

Вопрос о регулировании маятниковой миграции, по которой в Финляндии работают десятки тысяч людей из Эстонии, возник в условиях чрезвычайного положения из-за коронавируса, введенного в обеих странах. Первоначально Финляндия намеревалась вообще ее запретить, однако на этой неделе решение было пересмотрено и сообщалось, что маятниковую миграцию все-таки разрешат с определенными ограничениями. Однако теперь кризисная комиссия финского правительства все-таки решила ее полностью запретить.

Те, кто примет решение работать в Финляндии, скорее всего будут вынуждены несколько месяцев не приезжать на родину.

«Я не считаю месячный срок, или даже полтора месяца большой проблемой по сравнению с рисками, которые могут принести всякие болезни. У меня дома маленькие дети. У меня дома 80-летняя бабушка, которая находится в группе риска. Месяц посидеть в Финляндии — я не вижу в этом никаких проблем», — сказал строитель из Эстонии Эдуард Рыженков.

Впрочем, правительство Финляндии сделает исключение для определённой категории специалистов. «В нее войдут люди, которые работают в здравоохранении, и должны приехать (в Финляндию) по какой-то причине, также спасатели, транспортные работники, а также те, у кого есть семейные обстоятельства, которые они могут доказать документально», — пояснил посол Эстонии в Финляндии Харри Тийдо.

Граждане Эстонии, постоянное место жительства которых зарегистрировано в Финляндии, по-прежнему смогут въехать в Финляндию и после 22 марта, но после этого им придется провести 14 дней на домашнем карантине.


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Добавлено: 22 мар 2020 в 00:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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