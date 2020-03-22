Генсек ЛАГ назвал организацию "последней крепостью" арабского мира

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт в 75-ю годовщину со дня основания лиги назвал эту организацию "последней крепостью" арабского мира в противостоянии существующим вызовам и угрозам, призвав ее участников к большей консолидации и координации деятельности на политической арене.

Видеозапись посвященной юбилею ЛАГ речи Абуль Гейта опубликована в воскресенье на странице лиги в Facebook.

Генсек организации отметил, что арабский мир сталкивается на нынешнем этапе с "беспрецедентными вызовами, … угрожающими в ряде случаев территориальной целостности, суверенитету и самому существованию" отдельных стран, которые не в состоянии противостоять этим угрозам самостоятельно. "Лига арабских государств - наша последняя крепость в противостоянии подобным вызовам… Арабы не смогут идти ногу со временем, защитить свои материальные и человеческие ресурсы, масштаб которых превосходит наши представления, пока не осознают, что их национальная безопасность - общее дело", - подчеркнул он.

Абуль Гейт также призвал участников панарабской организации "вернуться к основе, на которой была построена лига", указав на необходимость большей консолидации и координации действий на политической арене между ее участниками.