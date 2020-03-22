Глава МИД Италии лично встречал самолёты с помощью из России

Глава итальянского внешнеполитического ведомства Луиджи Ди Майо заявил, что лично отправился встречать самолеты из России с помощью на военный аэродром Практика-ди-Маре под Римом. Спецрейсы самолетов Минобороны РФ организованы в рамках поддержки Италии в борьбе с пандемией коронавируса.

Это европейское государства столкнулось с беспрецедентной смертностью от COVID-19. Согласно последним данным, за последние сутки скончались 651 человек, таким образом в Италии от вируса погибли более 3,9 тысяч человек, а заражено коронавирусом 46 тысяч человек, передает МК.ру. Это самые высокие показатели смертности – 10%. Для сравнения, в Китае смертность составила 4%, а в ФРГ – 0,35%.

, — написал господин Ди Майо на своей странице в Twitter.

Россия направила в Италию несколько самолетов со спецоборудованием и несколькими десятками врачей-вирусологов. Всего девять самолетов и первые шесть уже вылетели, передает RT.