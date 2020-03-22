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Новости » Политика » Глава МИД Украины обвинил Россию в коварстве под прикрытием коронавируса

Глава МИД Украины обвинил Россию в коварстве под прикрытием коронавируса

Глава МИД Украины обвинил Россию в коварстве под прикрытием коронавируса

В интервью Радио Свобода министр иностранных дел Украины обличил Россию в коварном замысле, под прикрытием пандемии коронавируса.

Так, Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время Киеву предстоит препятствовать не только распространению в стране коронавируса, но и «российской агрессии». А Москва, с его слов, «запустила червячка» в форме призывов об отмене санкций на фоне эпидемии.

Кулеба рассказал, что за последние две недели украинские дипломаты столкнулись в беспрецедентным вызовом, связанным с COVID-19. При этом он старается не забывать об угрозе, исходящей от России и этому вопросу посвящает 10% своего времени. Например, в ближайшее время, он планирует провести телефонные переговоры с главой МИД Германии, где они намерены обсудить не только пандемию, но и «нормандский формат», сообщает МК.ру.


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Добавлено: 22 мар 2020 в 04:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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