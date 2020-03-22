Глава Минэкономразвития оценил влияние коронавируса на малый бизнес

Малый бизнес в России уже чувствует негативное влияние из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Сейчас будет очень сложно в ближайшие несколько месяцев. Малый бизнес на себе это очень хорошо чувствует. Особенно в крупных городах. Поэтому очень важно сейчас сосредоточить все меры на то, чтобы дать передышку, подождать, переждать время, когда появится определенность", - сказал Решетников в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", которая уже вышла на дальневосточных дублях.