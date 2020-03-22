Глава Минобороны Италии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини подтвердил готовность итальянской стороны принять самолеты ВКС России, которые 22 марта отправятся в Италию для помощи это стране в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Гуэрини выразил также российской стороне благодарность за помощь.

Спецгруппа сформирована по поручению президента России Владимира Путина. В ней будут задействованы самолеты военно-транспортной авиации ВКС России со специалистами, техникой и оборудованием.

«Поздно вечером 21 марта министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провёл переговоры по телефону со своим итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини по вопросу доставки самолётами ВКС России помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусной инфекцией. В ходе разговора глава итальянского военного ведомства подтвердил готовность принять начиная с 22 марта российские самолёты со специалистами, техникой и оборудованием», — говорится в сообщении Минобороны.

ИА Newstes сообщало, что по последним данным, в Италии число инфицированных составило 53 578 человек, скончались — 4 825, излечилось — 6 072.