Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 23 по 29 марта 2020 года

Василиса Володина — одна из самых известных и популярных астрологов в России. Ее прогноз на конец марта поможет завершить первый месяц весны без каких-либо проблем.

На данном этапе энергетика звезд и планет будет подходящей для того, чтобы запрограммировать себя на успех. Есть пять способов воздействия на подсознание, которыми стоит воспользоваться на этой неделе. Достаточно помнить, что ваш успех находится только в ваших руках.

Овен

У каждого Знака Зодиака есть свои пороки и слабости. На этой неделе звезды могут спровоцировать рост числа пороков у Овнов, что может негативно отразиться на работоспособности этих людей, на их харизме и успехе в любовной сфере. Придется бороться со своими слабостями и не давать им руководить собой.

Стоит временно приостановить длительные поездки и командировки, а также быть осторожнее в общении с новыми людьми. На работе следует проявлять больше трудолюбия: начальство и коллеги оценят это по достоинству. Неправильно спланированные покупки могут серьезно ударить по кошельку, так что их лучше временно отложить хотя бы до воскресенья.

Телец

У Тельцов начинается очень благоприятная неделя, на которой можно воспользоваться тремя психологическими техниками, чтобы осуществить свои желания и привлечь в свою жизнь благо. Неделя может стать крайне продуктивной для представителей профессий, связанных с постоянным общением с клиентами, с ведением отчетности и документации.

Спокойные и умиротворенные Тельцы смогут понравиться правильным людям, которые в будущем сделают их жизнь более приятной. Агрессивные и импульсивные личности этого Знака, наоборот, оттолкнут от себя тех, кому можно доверять. Это может закрыть перед ними двери к саморазвитию и успеху в делах. С близкими и друзьями лучше быть добрее.

Близнецы

Финансовое состояние Близнецов может быть шатким в конце марта, поэтому лучше пока не тратить много денег впустую. Если понадобится купить что-то дорогостоящее, то лучше пользоваться советами близких людей и более тщательно искать скидки. В работе Близнецам повезет, особенно творческим личностям, которые привыкли работать в одиночку.

В начале недели звезды и планеты могут спровоцировать активность темных сторон характера Близнецов. Из-за этого можно потерять расположение друзей и коллег. Желательно делать над собой усилие, чтобы никому не показывать своего недовольства, напряжения и негатива. Больше повезет свободным Близнецам, потому что их обойдут стороной ссоры.

Рак

Любовные приключения и романтика станут для Раков самым простым способом стать счастливее. Пять сильнейших талисманов на любовь помогут им быстрее найти вторую половинку и получить больше удовольствия от флирта, свиданий и романтики. В уже существующих отношениях стоит поменьше включать агрессивность.

Начиная с пятницы жить будет проще, потому что звезды и планеты преобразят свою энергетику и станут более созидательными. Возможны большие прорывы на рабочем фронте, творческие успехи. Выходные стоит провести так, как хочется самим Ракам. Не нужно слушать советы окружающих. Это будут одни из самых ярких выходных весны.

Лев

У Львов начинается время, когда стоит быть внимательнее к любым мелочам. Звезды и планеты советуют прислушиваться к интуиции, которую они же и усилят. В финансовой сфере полезно будет следить за денежными приметами на каждый день. В любви и в домашних делах также не следует терять концентрации.

В конце недели есть вероятность встретить людей, которых Львы не видели много лет. Это может произойти на улице или на просторах интернета. Выходные лучше провести в уединении.

Дева

Энергетика каждого из нас разная по своей силе. Советы экспертов сайта dailyhoro.ru помогут вам узнать свой потенциал. На этой неделе звезды позволят Девам плыть по течению жизни самостоятельно. Любой выбор будет правильным, если его хорошенько обдумывать и следовать зову своего сердца. Не стоит бояться делать осознанный выбор.

Сейчас в жизни Дев такой период, когда необходимо разобраться в себе, подумать об ошибках. В спокойной обстановке будет гораздо проще придумать что-то новое в бизнесе или найти для себя новую цель в жизни. В любви на этой неделе повезет всем, кто умеет быть отзывчивым и добрым по отношению к близким. Не стоит ругаться из-за мелочей.

Весы

На этой неделе можно без опасений и страхов браться за новые дела. Весы относятся к эгоистичным Знакам Зодиака, но это стоит изменить, став более отзывчивыми. Если люди увидят в Весах желание помогать, то у них появится желание оказывать ответную поддержку. Конец марта — отличное время для коллективного труда и взаимовыручки.

На этой неделе правильнее и эффективнее всего будет сначала закрыть старые незавершенные проекты, а потом уже приниматься за что-то новое. Начало недели прекрасно подойдет для новых знакомств, встреч романтического характера и проведения вечеров с семьей. Можно начать серьезные отношения или завершить те, которые давно не приносят счастья.

Скорпион

Наступает идеальное время для глобальных изменений. Речь может идти о смене работы, поиске новых источников вдохновения и дохода, деловых знакомствах. Особо продуктивных Скорпионов ожидают повышение в должности и большая финансовая удача в целом. Эта идиллия продлится всю неделю, поэтому лучше сосредоточиться на делах.

На выходных на Скорпионов может свалиться много ответственности. Несмотря на трудности и семейные неурядицы, перемены к лучшему ожидают этих людей и 28-29 марта. Стоит тщательнее следить за семью событиями, которые предупреждают об этих позитивных переменах. Справляться с неурядицами лучше в одиночку.

Стрелец

В жизни Стрельцов может появиться новая переменная. Речь идет о стремительно растущей ревности, причем как со стороны самих Стрельцов, так и со стороны близких, второй половинки. Эффективные заговоры помогут побороть это негативное чувство и остаться в хороших отношениях со всеми. Не стоит ограничивать свободу своих близких.

Все основные траты и покупки необходимо совершить до пятницы. С 27 по 29 число звезды будут не в лучшем расположении духа, поэтому необдуманные приобретения могут ударить по кошельку и настроению. На работе лучше не нарушать графиков и дедлайнов, не подводить коллег. В некоторых вопросах придется действовать самостоятельно.

Козерог

Наступает идеальное время для сюрпризов. Стоит порадовать любимого человека или родственников подарками. Козероги, которые пока одиноки, могут порадовать самих себя. Нужно как следует развлечься на этой неделе, купив себе билет на концерт или сходив в кино на долгожданный фильм.

Также одиноким Козерогам стоит пользоваться советами фэн-шуй для привлечения любви. Возможно, проблемы в любви связаны с неправильной домашней обстановкой. Не стоит проявлять жадность по отношению к нравящемуся человеку. Важно уметь посвящать ему свое время и дарить ему позитив. Также Козерогам полезны будут физические нагрузки.

Водолей

У Водолеев ожидается непростая неделя, так как настроение и энергетика звезд будут постоянно меняться. В связи с этим желательно пользоваться короткими заговорами на успех. Попасть в затруднительное положение можно даже из-за небольшой ошибки. На работе и в семье стоит воздержаться от критики. Лучше говорить только хорошее.

Не стоит прилюдно выяснять отношения со второй половинкой или с друзьями. Это может стать началом конца для отношений. Доброта и открытость помогут Водолеям найти новых клиентов, друзей, вторую половинку. В работе стоит быть как можно более осторожными с составлением документации и подписанием бумаг.

Рыбы

На этой неделе Рыбам стоит быть как можно более активными, особенно на выходных и в пятницу. Это касается физической составляющей и активности в целом. Звезды и планеты хотят, чтобы Рыбы больше двигались. Это поможет им стать более оптимистичными, сильными, харизматичными и привлекательными.

Полезными будут также позитивные установки на каждый день. Они помогут привлечь Рыбам в свою жизнь счастье и успех. Позитивные мысли — главный строительный материал для приятного будущего. В целом неделя будет крайне удачной для всех представителей этого Знака. Важно лишь правильно распределить свое время между семьей и работой.