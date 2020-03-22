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Новости » Экономика » Греф обратился к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса

Греф обратился к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса

Греф обратился к сотрудникам Сбербанка из-за коронавирусаГерман ГрефФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф обратился к сотрудникам банка в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, главная опасность инфекции заключается в одновременном заражении и уходе на больничный большого числа сотрудников без возможности их замены. Для этого банк предусмотрел вероятность сменной работы через удаленный доступ для сотрудников. Греф рассказал, что для него самого оказалось непривычно работать из дома: «Конечно, не все сразу заработало так, как надо, пришлось перестраиваться. Но сейчас я понимаю, что ничего не дается просто так, это определенный вызов, возможность что-то пересмотреть и изменить», — написал он.

Он рассказал, что в банке просчитали три различных сценария развития ситуации. «Даже в самом тяжелом, учитывая нашу ликвидность, нашу клиентскую базу, качество нашей команды, мы остаемся самым надежным банком для наших клиентов и сохраняем прибыльность», — заверил Греф.

«Вирус будет побежден, как и сотни подобных до него. Равновесие на финансовых рынках будет восстановлено. Мы справимся», — резюмировал банкир..

16 марта Греф перешел на удаленную работу после командировки в Европу из-за опасения распространения коронавируса. В пресс-службе банка сообщили, что в начале марта Греф находился в нескольких европейских странах в рамках командировки. «Как ответственный гражданин, он соблюдает требования указа мэра Москвы о двухнедельной самоизоляции после прибытия из страны с повышенным уровнем риска и до конца текущей недели работает в дистанционном формате», — подчеркнули в Сбербанке.

В начале марта специалисты Сбербанка составили математическую модель распространения коронавируса в России и в мире. По словам главы банка, во всех трех сценариях ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран.

За последние сутки новые случаи коронавируса зафиксированы в девяти регионах России. Общее число зарегистрированных в стране случаев заражения достигло 253.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения


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Добавлено: 22 мар 2020 в 09:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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