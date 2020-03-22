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Новости » Шоу-бизнес » Химия неоспорима – что известно о новом романе Леди Гаги

Химия неоспорима – что известно о новом романе Леди Гаги

Химия неоспорима – что известно о новом романе Леди Гаги
Минувшей зимой мир наконец увидел нового возлюбленного Леди Гаги. Им оказался бизнесмен Майкл Полански. Источник близкий к влюбленной паре рассказал, как изменилась певица, вступив в очередные отношения.

Впервые 33-летнюю Леди Гагу заметили в компании нового бойфренда в Лас-Вегасе в ходе новогодних праздников. Позже певицу и ее друга запечатлели на балконе арендованного ею особняка в Майами за несколько дней до «Супербоула-2020». Влюбленных свел друг и коллега Майкла — менеджера благотворительного проекта компании Parker Group — Шон Паркер. Вскоре предпринимателя увидели в обществе матери Леди Гаги во время выступления звезды на концерте.

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Источник, близкий к паре, заявил, что исполнительница безумно влюблена в Полански. «Гага очень серьезно относится к своему новому бойфренду. Химия между ними неоспорима. Сначала она хотела сохранить роман в тайне, потому что не так много времени прошло с ее расставания с предыдущим возлюбленным, агентом Кристианом Карино. Она не хотела торопиться. Но между ней и Майклом была такая связь, которую уже трудно было держать в секрете, поэтому она решила опубликовать совместное фото», — заявил инсайдер.

Кроме того, источник акцентирует внимание на том, что близкие давно не видели Леди Гагу такой счастливой. По их словам, артистка заметно расцвела. «Она не ожидала, что так быстро окунется в новые отношения. Но в разговоре со всеми своими друзьями она признается, что по уши влюблена в Майкла. Любой, кто проводит время вместе с ними, видит эту особую связь. Все ее друзья довольно быстро приняли и полюбили Майкла», — поделился источник.

Сейчас звездная пара уединилась на карантине из-за эпидемии коронавируса. Инсайдер отмечает, что эта мера хорошо повлияла на их отношения: они смогли наконец полноценно сосредоточиться друг на друге, не отвлекаясь на работу.

Ранее Леди Гаге приписывали роман с актером Брэдли Купером. Звезды вместе работали над фильмом «Звезда родилась», но и вне площадки на светских мероприятиях и официальных презентациях Купер и Гага шли за руку. Певицу даже обвиняли в том, что именно она разлучила звезду Голливуда с Ириной Шейк. Однако исполнительница опровергла эти домыслы.

Фото: Getty Images, Instagram


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Добавлено: 22 мар 2020 в 02:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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