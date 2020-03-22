Инфекционист назвал самый безопасный вид транспорта

Риск подхватить коронавирус высок в том виде транспорте, где максимальная «скученность» людей, заявил иммунолог-инфекцонист, директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Следовательно «самый безопасный — это личный транспорт», сказал Викулов.

По его словам, если сравнить пассажиропоток в такси и автобусе, троллейбусе или трамвае, приоритет следует отдать первом способу передвижения.

«Создавать панику по поводу метрополитена я бы не стал. Там будет вводиться система тепловизоров, камеры слежения и система фильтрации воздуха, какую сделал уже „Аэрофлот“», — подчеркнул Викулов в эфире телеканала «Звезда».

Это хороший «задел» на будущее — дезинфицировать воздух во время других эпидемий, отметил эксперт.

ИА Newstes уже сообщало, что, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, столичный метрополитен не будет закрываться на время карантинных мероприятий по коронавирусу.