Информацию о возможном ужесточении карантина по коронавирусу в России опровергли

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В России не планируют ужесточать карантин из-за распространения коронавируса. С таким опровержением появившихся ранее сообщений выступил в воскресенье, 22 марта, источник РИА Новости в информационно-коммуникационном центре при координационном совете кабмина по борьбе с коронавирусом.

По словам собеседника агентства, информация, озвученная источником в российском правительстве, не соответствует действительности.

Ранее 22 марта РИА Новости со ссылкой на правительственный источник сообщило, что российские власти задумались о введении в стране более решительных мер для противостояния дальнейшему распространению инфекции. Как отмечал собеседник агентства, в настоящее время скорость распространения коронавируса в России математически соответствует той, что наблюдается в Испании, Германии, Великобритании и Франции, из-за чего руководство страны рассматривает возможность ужесточения карантина.

По последним данным, всего в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом, большинство из них зафиксированы в Москве. В связи с распространением инфекции все субъекты страны перешли в режим повышенной готовности. Более 50 тысяч человек по всей стране находятся под медицинским наблюдением.