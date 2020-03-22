Итоги недели #12. То, что нельзя пропустить

Кто стал первой жертвой коронавируса в России, где сейчас работает Андрей Аршавин и почему не может содержать их с Юлией Барановской троих детей, как снимали сериал «Магомаев» — выбрали для вас самое яркое за последние дни.

Дайджест главных новостей недели — в нашей воскресной подборке расскажем, что больше всего заинтересовало читателей «СтарХита» за уходящие семь суток. Потратьте пять минут и станете гуру в мире шоу-бизнеса... и не только!

НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Пожалуй, самым обсуждаемым событием из звездного мира, о котором «СтарХит» эксклюзивно рассказал вам на этой неделе, стал очередной судебный процесс. Андрей Аршавин обратился к Фемиде с просьбой — уменьшить алименты, которые некогда востребованный футболист выплачивает на троих детей от 34-летней телеведущей Юлии Барановской.





Мол, вместе с успехом утекли и денежки, так что теперь 300 с лишним тысяч на одного ребенка для 38-летнего спортсмена сумма неподъемная. Реакция бывшей гражданской супруги долго себя ждать не заставила. «Андрей Сергеевич всегда очень тяжело переживал конкуренцию. С новостями о коронавирусе соперничать трудно, но он все-таки решил попробовать себя в информационной битве», — иронизирует Юля.

Многие, кстати, задаются вопросом, а чем сейчас зарабатывает Аршавин. Ну, кроме, энного количества недвижимости, которая приносит неплохой доход, отвечаем: экс-капитан сборной России теперь пробует себя на посту тренера. Родной «Зенит» доверил ему одну из своих юношеских команд. «Ребята становятся для нас родными», — говорил он недавно в интервью. Что ж, не наше дело судить, просто напомним, что кроме 14-летнего Артема, 11-летней Яны и 7-летнего Арсения, у ограниченного в средствах мужчины также подрастает 3-летняя малышка Есения. Девочку футболисту подарила его вторая, правда, официальная супруга Алиса — ждем новой алиментной эпопеи, «майор ФСБ» просто так папу вряд ли отпустит.

СИТУАЦИЯ НАКАЛЯЕТСЯ

Наверное, большая часть земного шара начинает теперь день не с чашки кофе или зарядки, а со свежих данных о распространении коронавируса. И цифры эти действительно пугают. На сегодняшнюю ночь: число случаев заражения достигло 266 тысяч, скончались более 11 тысяч, новых больных выявлено 32 тысячи.

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Самая тяжелая ситуация в Италии — Россия уже в воскресенье отправляет туда первый борт с военными вирусологами, медиками и оборудованием для борьбы с пандемией. Не забывайте, пожалуйста, вы можете помочь себе сами! Постарайтесь минимизировать любые контакты вживую, да, сейчас действительно лучше остаться дома, договориться с начальником об удаленной работе, если это возможно. Если нет — пользуйтесь антисептиком, старайтесь не трогать руками лицо, держите дистанцию, а при появлении симптомов (слабости, повышенной температуры и сухого кашля), вызывайте врача.

КТО СТАРОЕ ПОМЯНЕТ

После интервью Кати Гордон в шоу «Алена, блин!» на YouTube соцсети взорвались. Столько тем для обсуждения подкинула 39-летняя адвокат, по совместительству певица, по совместительству автор, как она сама себя называет. Прозвучали фразы, буквально разошедшиеся на мемы, например, о бывшем супруге адвокате Сергее Жорине — его мужское достоинство женщина назвала селфи-палкой, а также разоблачила измену.

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Якобы, пока Катя лежала на сохранении, беременная их сыном, Сергей весело проводил время с Анной Седоковой. В качестве доказательства адюльтера Гордон предъявляла некую фотографию, на которой артистка изображена в джинсах — оскорбленная блондинка моментально идентифицировала брюки на тот момент еще законного мужа и будущего отца ребенка.

Дело оставалось за малым — подождать, когда знаменитость, обвиненную в связи с женатым правозащитником, «бомбанет» в ответ. Не прошло и нескольких часов: «Катерина в очередной передаче рассказывает, какая я ужасная женщина, — написала Анна в Instagram. — Бред! Я не поленилась и пролистала все свои фотографии. Смотрите это тот же снимок, который она представила в шоу. «Лучшие джинсы-бойфренды настоящего бойфренда», — комментировала я тогда. Но это моя квартира, мой плинтус. Мой живот и джинсы другого человека. Вы уверены, что Сергей Жорин влезет в такой размер?» — резонно возмущается 37-летяя рыженькая из «ВИА Гры».

В СИНЮЮ ВЕЧНОСТЬ

Еще не закончилась весна, а «Магомаев» уже претендует на звание самого рейтингового российского сериала года. Проект о великом певце на Первом канале основан на реальных событиях, мало того, консультантом сценаристов и съемочной группы выступила вдова артиста Тамара Синявская.

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Однако, наряду с неопровержимыми фактами, некоторые линии сюжета вызвали вопросы и волну слухов. В очередной раз поклонники знаменитой пары поспешили обвинить кумира в любовной связи с Эдитой Пьехой. Якобы с собирательным персонажем киноленты Норой Кароль у Эдиты Станиславовны слишком много общего. «Какая грязь! У меня не было близких отношений с Магомаевым. Создатели всякую дрянь собирают для того, чтобы привлечь побольше внимания», — возмутилась 82-летняя артистка. — Мы с Муслимом не дружили даже. Иногда встречались — и все».

Напомним, роль баритона досталась Милошу Биковичу и он вполне удачно с ней справился. Вот только не рискует ли сербский актер повторить судьбу Сергея Безрукова и Александра Петрова, когда ты и чтец, и жнец, и на дуде игрец.

ЭТО БЫЛ Я — ЭДИЧКА

Честно говоря, в редакции мы были уверены, что новость о смерти Эдуарда Лимонова будет одной из главных, пусть и трагических, на уходящей неделе. Но она как будто осталась в тени. Решили все-таки напомнить читателям о том, кого мы потеряли во вторник, 17 марта.

Во-первых, прекрасного писателя, самого издаваемого из отечественных в Европе, классика русского литературного постмодернизма. «Палач», «Это был я — Эдичка», «Великая мать любви», «Священные монстры», «У нас была Великая Эпоха» — вот несколько книг, которые помогут узнать вам Эдуарда Вениаминовича как автора. Во-вторых, сильного политика, создателя «Национал-большевистской партии», который 2 марта 2009 года выразил намерение стать единым кандидатом от оппозиции на выборах президента России 2012 года. Однако, ему было отказано в регистрации. Ну и в-третьих, если вернуться к нашей основной тематике, бывшего супруга актрисы Екатерины Волковой. Она стала шестой и последней его женой, подарив единственных сына Богдана и дочь Александру.

Отец детей Екатерины Волковой Эдуард Лимонов отказывается общаться с ними

Эдуард Вениаминович скончался на 78 году жизни в одной из московских клиник, пополнив ряды тех, кто не смог победить рак. «День, когда я умру, будет национальным трауром», — заявил Лимонов в интервью Юрию Дудю в августе 2018 года. Национальным не стал, но для многих поклонников его таланта черным — так точно!

Фото: Neil Mockford, Sefa Karacan/Getty Images, Андрей Калмыков/Woman.ru, Ведяшкин Сергей/АГН «Москва», Nikolay Vinokurov, Vadim Tarakanov, Gennady Usoev / Legion-Media, Instagram.com, кадр сериала «Магомаев»