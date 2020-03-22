Явка на выборах в Абхазии составила почти 45%

Явка избирателей на выборах президента Абхазии к 15.00 составила 43,29% (56 773 человек).

На президентских выборах 2011 года явка избирателей на 15.00 составляла 48,78%, в августе 2019 года — 39,14%.

Как пишет телеграм-канал «Абхазия, интриги, расследования», такой процент явки явки к этому времени — «цифра ошеломляющая».

«Мир заперся от самих себя, только мы живем в ином мире», — отмечают авторы канала.

ИА Newstes уже сообщало, что выборы в Абхазии проходят в условиях распространения коронавируса. В республике он пока не выявлен, избирательные участки оснащены дезинфицирующими средствами, для сотрудников участков пошили марлевые маски.

Сегодня, 22 марта, в Абхазии проходят повторные президентские выборы, участвуют в них депутат Аслан Бжания, экс-глава МВД Леонид Дзапшба и вице-премьер, глава Минэкономики Адгур Ардзинба.