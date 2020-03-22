Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

Увеличивать резервы наличных денег и скупать валюту, когда ее курс серьезно увеличился, не стоит, заявил РИА Новости менеджер по работе с клиентами в отделе глобальных продаж финпродуктов Saxo Bank Эдгар Куплаис.

По его словам, недавние события с резким падением цен на нефть и пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 освежают в памяти конец 2014 года, когда рубль за короткое время девальвировался и российские фондовые индексы резко упали. Однако, отметил он, текущая ситуация не является сугубо внутрироссийским кризисом и не оставила в стороне все экономики мира.

"Опыт предыдущих кризисов подсказывает, что единственное разумное поведение со стороны инвесторов – сохранять здравый смысл и не поддаваться панике. Паника в данном случае включает эмоциональные, нерациональные продажи позиций в ценных бумагах и приобретение валюты в момент, когда в обменниках выстроились очереди", - сказал Куплаис.