Эксперты высмеяли украинские военные «Кентавры»

Украинские катера «Кентавр» — достойный ответ «устаревшим» десантным кораблям Черноморского флота России, заявили в Минобороны Украины. В видеоролике министерства утверждается, что «российские корабли намного медленнее», а «Кентавры» «развивают скорость до 36 узлов и могут разместить на борту 36 десантников».

Военные эксперты скептически отнеслись к заявлениям украинского оборонного ведомства.

Украина такими заявлениями прикрывает несостоятельность собственных военно-морских сил, считает член экспертного совета ООО «Офицеры России», доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

По словам Перенджиева, «Кентавров» украинцы собрали из американских деталей, «подброшенных НАТО».

«США никогда не передавали украинской стороне что-то обновленное и не намерены это делать. Украина всегда была для Вашингтона местом для сброса использованного ранее вооружения ради какой-то выгоды», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

Этим заявлением Киев пытается прикрыть несостоятельность своего военно-морского вооружения и поднять имидж страны, и делает это тем же способом, что и США — пропагандируя свою технику в видеороликах, отметил Перенджиев.

Председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий также считает, что чудо-оружие Украины — на деле несерьезное.

«У Украины остался последний десантный корабль, а вот эти десантные катера и все их придумки — это из раздела „вундевафля“. Так называют все, что украинцы придумывают. Украинцы многое называют чудо-оружием. На самом деле — это все очень маленькое, несерийное и все в результате очень несерьезное. Пример тому — два украинских бронекатера, которые попытались осуществить прорыв через Керченский пролив в Азовское море, и по одному из была выпущена болванка, которая пробила броневую защиту катера», — цитирует Стрельбицкого Nation News.

Преувеличивает характеристики своих кораблей Украина уже далеко не первый год, напомнил эксперт.

«Еще в советское время учили — не относитесь серьезно к заявляемым тактико-техническим характеристикам корабля или катера посмотрим, что будет в реальности. Всегда все характеристики давались завышенными и преувеличенными… Уже который год идут преувеличения украинского чуда-оружия, которые на выходе оказывают пшиком», — сказал он.

По информации Минобороны Украины, скорость катеров «Кентавр» достигает 30 узлов. Водоизмещение «Кентавра» — 47 тонн, длина — 24,3 метра. Он вооружен двумя пусковыми установками 80-миллиметровой реактивной системы залпового огня, двумя боевыми модулями с пулеметами калибром 12,7 мм. Кроме того, на катер установлены 40-миллиметровый гранатомет и система для создания дымовых завес, а также ракеты С-8.