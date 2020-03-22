Эксперты высмеяли украинские военные «Кентавры»

Украинские катера «Кентавр» — достойный ответ «устаревшим» десантным кораблям Черноморского флота России, заявили в Минобороны Украины. В видеоролике министерства утверждается, что «российские корабли намного медленнее», а «Кентавры» «развивают скорость до 36 узлов и могут разместить на борту 36 десантников».
Военные эксперты скептически отнеслись к заявлениям украинского оборонного ведомства.
Украина такими заявлениями прикрывает несостоятельность собственных военно-морских сил, считает член экспертного совета ООО «Офицеры России», доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
По словам Перенджиева, «Кентавров» украинцы собрали из американских деталей, «подброшенных НАТО».
Этим заявлением Киев пытается прикрыть несостоятельность своего военно-морского вооружения и поднять имидж страны, и делает это тем же способом, что и США — пропагандируя свою технику в видеороликах, отметил Перенджиев.
Председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий также считает, что чудо-оружие Украины — на деле несерьезное.
Преувеличивает характеристики своих кораблей Украина уже далеко не первый год, напомнил эксперт.
По информации Минобороны Украины, скорость катеров «Кентавр» достигает 30 узлов. Водоизмещение «Кентавра» — 47 тонн, длина — 24,3 метра. Он вооружен двумя пусковыми установками 80-миллиметровой реактивной системы залпового огня, двумя боевыми модулями с пулеметами калибром 12,7 мм. Кроме того, на катер установлены 40-миллиметровый гранатомет и система для создания дымовых завес, а также ракеты С-8.