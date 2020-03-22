Эминем рассказал, почему его номер на "Оскаре" чуть не провалился

Эминем рассказал, что его неожиданное выступление на сцене во время вручения премии "Оскар" в феврале текущего года, чуть было не закончилось фиаско из-за технической неполадки, сообщает NME.

Рэпер удивил поклонников, исполнив “Lose Yourself” на 92-ой церемонии вручении главной кинематографической награды через 17 лет после того, как фильм "Восьмая миля", в котором она звучала, взял "Оскара" за лучшую оригинальную песню.

Несмотря на теплый прием, Эминем заявил, что сам отказался пересматривать свое выступление, потому что ему пришлось очень нелегко.

"Когда я вышел на сцену, все было прекрасно. <...> Они использует такую систему, при которой еще один микрофон закреплен на поясе, а в ушах – наушники, чтобы можно было слышать звук. Я читаю рэп и вдруг вижу, что эта гарнитура болтается у меня между ног", - поделился исполнитель в подкасте Тайка Тайсона Hotboxin’.

Все оставшееся время он пытался дотянуться до гарнитуры и убрать в карман.

"К концу песни я был вне себя. Мы, конечно, репетировали, и я знаю слова “Lose Yourself”, но такой "подставы" никто не ожидал. Я не смотрел то, что получилось. Я кое-как справился, но я не хочу это видеть, я только буду злиться", - добавил Эминем.