Эстонский премьер призвал соблюдать шесть правил в борьбе с коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выступил с видеообращением к нации, в котором перечислил обязательные правила поведения в борьбе с коронавирусом, сообщил портал rus.delfi.ee.

Глава правительства призвал не относиться к коронавирусу с пренебрежением и, в частности, сказал: «Если вам кажется, что ещё нет ничего страшного и уж вас болезнь точно минует, то нет: думая так, вы способствуете распространению вируса».

Премьер предложил соблюдать шесть правил: следить за здоровьем, в том числе близких; приболев, оставаться дома и следовать указаниям семейного врача; проводить свободное время только с семьей, а не в большой компании; передвигаясь, держаться на расстоянии 1-2 метров от других, в том числе на природе; на каждом шагу соблюдать правила гигиены; следовать указаниям медицинских работников.

По состоянию на утро воскресенья в Эстонии коронавирус диагностирован у 326 человек.