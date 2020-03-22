К марафону ОНФ "Спасибо врачам" присоединились политики, спортсмены и даже фермеры

Марафон ОНФ "Спасибо врачам", участники которого на своих страницах в социальных сетях рассказывают о знакомых им медиках и благодарят их за работу, набирает обороты. К нему уже присоединились многие известные граждане: фермер Олег Сирота, депутат Госдумы Оксана Пушкина, российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков и другие.

Член Центрального штаба ОНФ, председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук призвал всех желающих принять участие во флешмобе, выкладывая посты с хештегами #CпасибоВрачам #ОНФзаврачей #HealingHands. Он отметил, что россиянам в сложной эпидемиологической ситуации необходимо консолидироваться.

«Как волонтер и медик я присоединяюсь к марафону "Спасибо врачам". В это непростое время как никогда важно поддержать коллег, тех, кто ежедневно и самоотверженно заботится о здоровье людей и защищает их от недугов», – сказал он.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль в свою очередь отметил, что поддержка медработников со стороны граждан – это важный шаг, который объединяет. Он высоко оценил идею акции Народного фронта.

"Наконец-то! Давно пора. Спасибо Общероссийскому народному фронту за эту инициативу", – сказал он.