Кирилл Серебреников, который провел полтора года под домашним арестом, рассказал, как не сойти с ума в самоизоляции

Из-за пандемии коронавируса сейчас жители многих стран приняли решение на время сократить социальные контакты и самоизолироваться дома. Мы уже рассказывали, как не сойти с ума во время добровольно-принудительного заключения и наладить рабочий процесс в четырех стенах.

Теперь же свои советы по этому поводу решил дать 50-летний режиссер Кирилл Серебренников, который в свое время полтора года просидел под домашним арестом из-за обвинений в хищении бюджетных средств (речь о 133 миллионах рублей), выделенных на проект "Платформа".На YouTube-канале "Гоголь-центра" было опубликовано видео, в котором Кирилл Серебренников как эксперт в вопросах изоляции дает 10 полезных советов по тому, как не заскучать дома в вынужденном заточении. Ниже NEWSTES.RU приводит рекомендации режиссера, который за время домашнего ареста успел смонтировать фильм "Лето", поставить спектакль "Барокко" и получить несколько премий.





Советы от Кирилла Серебренникова

1. Воспринимать изоляцию не как божью кару, а как момент истины

Если вы из нашей общей ситуации научитесь доставать только плюсы, то ваша жизнь в самоизоляции окажется не такой уж бесполезной. Воспринимайте то, что с нами всеми случилось, как подарок судьбы.

2. Разгребите хаос в своей жизни

Это прекрасное время разгрести хаос. Для этого надо очень четко разобрать свою жизнь по пунктам, сконцентрироваться, избавиться от, как говорят буддисты, "мартышкиного ума, когда мысли скачут и ты не можешь ни на чем сконцентрироваться. Сконцентрироваться максимально на вопросах: "Кто есть я?" и "Что для меня является самым важным в жизни?". И составить эти пункты.





Кирилл Серебренников

3. Вести дневник

Мне кажется очень важным фиксировать то, что с вами происходит. Для этого вы должны вести дневник. Это необязательно литература, это необязательно тексты, которые потом должны быть опубликованы. Самым главным является то, что вы зафиксируете то, что с вами происходит. Поел это, сделал то, подумал об этом и прочее. Дневники самоизоляции потом будут интересным подспорьем для самоанализа.

4. Читайте книги, которые откладывали "до лучших времен"

У вас освобождается огромное количество времени для чтения толстых книг. У каждого из нас где-то на полке лежит толстый-толстый роман, которую мы покупали, и в тот момент нам казалось, что мы ее уже прочли. Но мы же ее не прочли, мы ее положили на дальнюю полку. Вот сейчас наступило время прочитать эти самые толстые, значительные, замечательные, уникальные книги. Ваше обнуление станет очень полезным, вы выйдите из изоляции совершенно другим человеком.





5. Займитесь спортом

Для вас открылась счастливейшая возможность наконец заняться собой. Дома можно заниматься йогой, делать активную физкультуру. В помощь нам бесконечные приложения, которые мы можем скачать. Там прекрасные подкачанные тренеры всех полов, с кубиками и без кубиков, покажут нам, как, в каком режиме и с какой регулярностью делать эти самые упражнения. Вы также можете спланировать свою диету.

6. Займитесь творчеством

Каждый из нас когда-то очень хотел заниматься чем-то совершенно другим, иным, чем он сейчас не занимается: кто-то хотел рисовать, кто-то писать стихи, кто-то заниматься макраме. Отличное время, чтобы заняться творчеством: писать, рисовать, делать какие-то небольшие скульптуры. То есть все, что есть под руками, используйте в дело. Не бойтесь никого — к счастью, вас никто не видит. Поэтому делайте эту радость для себя.





7. Начните писать мемуары

Дорогие друзья, а попробуйте описать свою жизнь. А давайте вы начнете писать мемуары. Это не дневник, о котором я говорил в предыдущем пункте. Самый первый день в жизни, который вы помните, и все остальные годы. Все, что с вами случилось. Это на самом деле является очень большой ценностью для всего человечества. Мы с удовольствием читаем мемуары людей, простых, обычных, не обладающих какими-то литературными способностями. Но вот они честно описали свою жизнь, свои встречи, свои впечатления, свои тяготы и радости. Попробуйте и вы написать эти самые мемуары.

8. Изучайте иностранные языки

Во-первых, это бегство от болезни Альцгеймера. Во-вторых, развитие наших резервуаров памяти. В-третьих, это просто полезно и важно. Это можно делать по скайпу, это можно делать по онлайн-учебникам, это можно делать, читая литературу и еще миллионом способов.





9. Восстановить старые связи

Очень важно из лексикона вычеркнуть слова "карантин" и "изоляция". Это обнуление, перезагрузка, отдых. Мы используем это время для того, чтобы измениться. Чтобы измениться, нам надо восстановить связи. А ну-ка позвоните друзьям, а ну-ка позвоните родителям. Вашим школьным друзьям, ваших первым любовям, вашим педагогам, друзьям друзей... Позвоните им, поблагодарите их. Я уверен, что за время этого обнуления количество связей у вас может увеличиться.

10. Получайте удовольствие

Последний пункт — это большое слово "удовольствие". От чего вы получаете удовольствие? Новые фильмы, которые вы можете смотреть каждый день? Слушать новую музыку? Слушайте новую музыку. Заниматься сексом? Занимайтесь сексом каждый день. Посадить рассаду на подоконнике? Посадите. Сшить новое платье? Сшейте. Получайте удовольствие от всего.



