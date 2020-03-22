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Новости » Политика » Количество заболевших коронавирусом в Литве перевалило за сотню

Количество заболевших коронавирусом в Литве перевалило за сотню

Количество заболевших коронавирусом в Литве перевалило за сотню

Министерство здравоохранения Литовской Республики подтвердило шесть новых случаев заболевания коронавирусом. В настоящее время в республике насчитывается уже 105 случаев заражения, пишет «Sputnik Литва».

Национальная лаборатория общественного здравоохранения (NVSPL) сообщила, что инфекция была подтверждена у человека, возвращающегося из Норвегии, а также у пяти людей, которые были обследованы в мобильных пунктах Вильнюса. Последние в настоящий момент перепроверяются. Врачи свяжутся с больными, которым диагноз был поставлен в мобильных пунктах, в ближайшее время, и дадут инструкции о том, как действовать и как их доставят в лечебное учреждение.

В пятницу в Литве впервые от коронавируса умерла пожилая женщина. Как сообщили в Минздраве, она могла заразиться в больнице города Укмерге, поскольку накануне она проходила там лечение. Диагноз установили после того, как пациентка умерла. После этого известия президент Литвы Гитанас Науседа обратился к соотечественникам. Он отметил, что первая потеря взволновала каждого человека в стране. Науседа выразил соболезнования близким умершей женщины и пожелал им сил.

«На этот раз я просто хочу обратиться к вам: оставайтесь дома, защищайте себя, не позволяйте вирусу приблизиться к вам, заботьтесь не только о себе, но и о своих братьях и сестрах, родителях, других близких, особенно тех, кто наиболее уязвим к вирусу — страдающие от болезней и пожилые люди», — сказал литовский лидер.

Науседа отметил вклад гражданских институтов и общества, которые, по его мнению, делают многое, чтобы заботиться о тех, кто наиболее подвержены риску заражения. Президент также призвал население оставаться дома, прислушиваться к специалистам и дисциплинировать тех, кто ведет себя безответственно.

В республике с 16 по 30 марта объявлен карантин, который в случае необходимости будет продлен. Эксперты Министерства финансов подготовили сценарий экономического развития на эту весну — в соответствии с которым специалисты прогнозируют нестабильную внешнюю среду, экономический спад, снижение внутреннего и внешнего спроса.

Прогнозируется, что вспышка коронавируса будет только в первом полугодии, а со второго экономика станет постепенно восстанавливаться. Эксперты предположили, что валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы в 2020 году снизится на 1,3 процента.

«Поскольку распространение вируса COVID-19 не контролируется во всем мире, и Европа в настоящее время является центром его распространения, существует риск того, что внешняя среда может быть хуже, чем предусмотрено в базовом сценарии. В результате ВВП Литвы может упасть на 2,8 процента в 2020 году», — гласит прогноз.

По словам экспертов, нарушение цепочек поставок приведет к падению производства, а снижение внешнего спроса окажет негативное влияние на фирмы-экспортеры. Кроме того, снижение внутреннего спроса будут испытывать услуги и торговля. При этом цены в Литве в среднесрочной перспективе будут умеренно расти, а нестабильная внешняя среда и ухудшающиеся ожидания бизнеса будут препятствовать развитию инвестиций.

Добавим, что в Литве собирают подписи под петицией с требованием к правительству остановить рост цен. Документ размещен на сайте Peticijos.lt. Петицию вывесили представители центристской партии «Благополучная Литва». В тексте содержится призыв к правительству строго контролировать цены на продукты питания, снизить НДС на них и использовать все правовые и рыночные меры регулирования для снижения стоимости коммерческих банковских услуг.

«Если правительство не возьмет под контроль деятельность супермаркетов, единственных, кто имеет право торговать во время карантина, то мы выйдем из этого кризиса „как всегда“: с набравшими силу сильными и обанкротившимся или полумертвым малым бизнесом и обнищавшими домохозяйствами», — говорится в петиции.

Инициаторы призвали власти усилить контроль за торговыми центрами и ценами, а также выступили за штрафы за повышение цен во время карантина. Член Сейма Наглис Путейкис и его советница Рута Янутене в Facebook призвали жителей страны подписывать петицию. Они отметили, что цены, которые уже выросли, никак не регулируются, а карантин может продлиться и до мая.

Ранее повышением цен на продукты возмущался и литовский политик Дайнюс Гайжаускас. Он пожаловался, что на фоне чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавируса некоторые крупные продавцы пытаются нажиться и поднимают стоимость продуктов. В качестве решения политик предложил зафиксировать цены на продукты питания, а также регулировать и запрещать повышение стоимости товаров первой необходимости. Гайжаускас заявлял, что обратился с этой инициативой к премьеру Саулюсу Сквернялису.

Добавим также, что экс-президент Литвы Даля Грибаускайте возглавила Фонд поддержки для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, созданный главой Минфина Литвы Вилюсом Шапокой. Сообщается, что средства фонда будут направлены тем, кто больше всего в них нуждается. В первую очередь собранные деньги пойдут на медицинскую помощь и помощь больным — на приобретение средств индивидуальной защиты, реагентов для выявления вируса и другого медицинского оборудования.

После этого потребность будет проанализирована и откорректирована, а общественность будут постоянно информировать о том, сколько денег собрано и для чего они используются. К настоящему моменту фонд собрал € 44 тысячи.

«Пришло время сосредоточиться и помочь друг другу. Сейчас вся наша помощь в первую очередь необходима медикам и больным. Поэтому мне приятно, что такой фонд работает и я могу внести в него свой вклад. Обмен и помощь никогда не были такими значимыми и важными», — заявила Грибаускайте.

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Добавлено: 22 мар 2020 в 12:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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