Количество заболевших коронавирусом в Литве перевалило за сотню

Министерство здравоохранения Литовской Республики подтвердило шесть новых случаев заболевания коронавирусом. В настоящее время в республике насчитывается уже 105 случаев заражения, пишет «Sputnik Литва».
Национальная лаборатория общественного здравоохранения (NVSPL) сообщила, что инфекция была подтверждена у человека, возвращающегося из Норвегии, а также у пяти людей, которые были обследованы в мобильных пунктах Вильнюса. Последние в настоящий момент перепроверяются. Врачи свяжутся с больными, которым диагноз был поставлен в мобильных пунктах, в ближайшее время, и дадут инструкции о том, как действовать и как их доставят в лечебное учреждение.
В пятницу в Литве впервые от коронавируса умерла пожилая женщина. Как сообщили в Минздраве, она могла заразиться в больнице города Укмерге, поскольку накануне она проходила там лечение. Диагноз установили после того, как пациентка умерла. После этого известия президент Литвы Гитанас Науседа обратился к соотечественникам. Он отметил, что первая потеря взволновала каждого человека в стране. Науседа выразил соболезнования близким умершей женщины и пожелал им сил.
Науседа отметил вклад гражданских институтов и общества, которые, по его мнению, делают многое, чтобы заботиться о тех, кто наиболее подвержены риску заражения. Президент также призвал население оставаться дома, прислушиваться к специалистам и дисциплинировать тех, кто ведет себя безответственно.
В республике с 16 по 30 марта объявлен карантин, который в случае необходимости будет продлен. Эксперты Министерства финансов подготовили сценарий экономического развития на эту весну — в соответствии с которым специалисты прогнозируют нестабильную внешнюю среду, экономический спад, снижение внутреннего и внешнего спроса.
Прогнозируется, что вспышка коронавируса будет только в первом полугодии, а со второго экономика станет постепенно восстанавливаться. Эксперты предположили, что валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы в 2020 году снизится на 1,3 процента.
По словам экспертов, нарушение цепочек поставок приведет к падению производства, а снижение внешнего спроса окажет негативное влияние на фирмы-экспортеры. Кроме того, снижение внутреннего спроса будут испытывать услуги и торговля. При этом цены в Литве в среднесрочной перспективе будут умеренно расти, а нестабильная внешняя среда и ухудшающиеся ожидания бизнеса будут препятствовать развитию инвестиций.
Добавим, что в Литве собирают подписи под петицией с требованием к правительству остановить рост цен. Документ размещен на сайте Peticijos.lt. Петицию вывесили представители центристской партии «Благополучная Литва». В тексте содержится призыв к правительству строго контролировать цены на продукты питания, снизить НДС на них и использовать все правовые и рыночные меры регулирования для снижения стоимости коммерческих банковских услуг.
Инициаторы призвали власти усилить контроль за торговыми центрами и ценами, а также выступили за штрафы за повышение цен во время карантина. Член Сейма Наглис Путейкис и его советница Рута Янутене в Facebook призвали жителей страны подписывать петицию. Они отметили, что цены, которые уже выросли, никак не регулируются, а карантин может продлиться и до мая.
Ранее повышением цен на продукты возмущался и литовский политик Дайнюс Гайжаускас. Он пожаловался, что на фоне чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавируса некоторые крупные продавцы пытаются нажиться и поднимают стоимость продуктов. В качестве решения политик предложил зафиксировать цены на продукты питания, а также регулировать и запрещать повышение стоимости товаров первой необходимости. Гайжаускас заявлял, что обратился с этой инициативой к премьеру Саулюсу Сквернялису.
Добавим также, что экс-президент Литвы Даля Грибаускайте возглавила Фонд поддержки для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, созданный главой Минфина Литвы Вилюсом Шапокой. Сообщается, что средства фонда будут направлены тем, кто больше всего в них нуждается. В первую очередь собранные деньги пойдут на медицинскую помощь и помощь больным — на приобретение средств индивидуальной защиты, реагентов для выявления вируса и другого медицинского оборудования.
После этого потребность будет проанализирована и откорректирована, а общественность будут постоянно информировать о том, сколько денег собрано и для чего они используются. К настоящему моменту фонд собрал € 44 тысячи.