Концерт Дениса Мацуева онлайн смотрели свыше полутора миллиона человек

Концерт российского пианиста Дениса Мацуева 20 марта посмотрели онлайн свыше 1,5 миллиона человек, Мацуев своим выступлением открыл серию концертов в Московской филармонии, сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

"Денис Мацуев открыл своим выступлением серию концертов на площадке Московской филармонии и исполнил фортепианный цикл П.И. Чайковского "Времена года" перед интернет-аудиторией. Численность онлайн-зрителей в России составила более 1,5 миллиона человек, что в тысячу раз превышает вместимость Концертного зала им П.И. Чайковского, на сцене которого выступал артист", - говорится в сообщении.

Добавляется, что прямая трансляция проходит в сверхвысоком качестве UltraHD 4K на платформах PREMIER и в соцсети "Одноклассники", а также в высоком качестве на десятках других российских и зарубежных онлайн-платформ.

"Во время интернет-трансляции концерта Дениса Мацуева зрители со всей страны, включая регионы Дальнего Востока, где была уже глубокая ночь, активно реагировали комментариями, благодарили, выражали интерес, поддержку и "бурно аплодировали" соответствующими картинками и символами", - отмечается в сообщении.