Коронавирус в Краснодарском крае: четыре человека проходят лечение

В пресс-службе Краснодарского края сообщили о пяти положительных тестах на коронавирус. Четыре человека проходят лечение в кубанской столице, еще одна женщина - в Москве.





Накануне, 21 марта поступила информация о заражении 63-летнего мужчины. Он вернулся из Швейцарии в Сочи. Еще один заболевший - молодой спортсмен-велосипедист 22 лет из Чувашии, приехавший в Геленджик со сборов в Румынии.

Все лица из круга общения заболевших сдали анализы и находятся под наблюдением врачей.

На сегодня, 22 марта коронавирус в Краснодарском крае подтвержден в пяти случаях. Четверо заболевших лечатся в регионе, одна женщина доставлена в Москву.





На домашнем карантине под наблюдением врачей поликлиник находятся 1860 человек.

Вчера, 21 марта Южный Федеральный сообщал о том, что