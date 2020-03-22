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Новости » Украина » Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Смертельный вирус COVID-19 унес жизни тысяч людей во всем мире. Украина вслед за рядом других стран открыла свой «черный календарь» жертв пандемии. Поскольку наша страна только входит в пик заболеваемости, «ФАКТЫ» будут в режиме онлайн следить за количеством заразившихся, умерших и выздоровевших.

Для удобства мы предлагаем статистику по областям в виде таблицы.


Область
Заболевших
Умерших
Выздоровевших
Винницкая область
Волынская область
Днепропетровская область
2
Донецкая область
1
Житомирская область
2
1
Закарпатская область
Запорожская область
Ивано-Франковская область
2
1
Киевская область
4
Кировоградская область
Луганская область
Львовская область
1
Николаевская область
Одесская область
Полтавская область
Ровенская область
Сумская область
Тернопольская область
1
Харьковская область
Херсонская область
Хмельницкая область
Черкасская область
Черниговская область
Черновицкая область
25
1
1
г. Киев
9
ВСЕГО
47
3
1
АР Крым
1
За рубежом
2

*Сведения из АР Крым будут публиковаться отдельной графой, поскольку они поступают от оккупационных властей полуострова и могут быть сознательно занижены властями страны-агрессора. Данные по Донецкой и Луганской областях приведены на основании статистики на подконтрольных Киеву территориях (без учета ОРДЛО). В графе «за рубежом» будет публиковаться информация об умерших и выздоровевших, поскольку отследить заразившихся физически невозможно.

Как известно, коронавирус передается воздушно-капельным путем. Если верить статистике, то у 80% зараженных болезнь пройдет в легкой форме. Как отличить коронавирус от обычного гриппа читайте здесь.


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Добавлено: 22 мар 2020 в 08:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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