Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Смертельный вирус COVID-19 унес жизни тысяч людей во всем мире. Украина вслед за рядом других стран открыла свой «черный календарь» жертв пандемии. Поскольку наша страна только входит в пик заболеваемости, «ФАКТЫ» будут в режиме онлайн следить за количеством заразившихся, умерших и выздоровевших.

Для удобства мы предлагаем статистику по областям в виде таблицы.

ОбластьЗаболевшихУмершихВыздоровевшихВинницкая областьВолынская областьДнепропетровская областьДонецкая областьЖитомирская областьЗакарпатская областьЗапорожская областьИвано-Франковская областьКиевская областьКировоградская областьЛуганская областьЛьвовская областьНиколаевская областьОдесская областьПолтавская областьРовенская областьСумская областьТернопольская областьХарьковская областьХерсонская областьХмельницкая областьЧеркасская областьЧерниговская областьЧерновицкая областьг. КиевАР КрымЗа рубежом

*Сведения из АР Крым будут публиковаться отдельной графой, поскольку они поступают от оккупационных властей полуострова и могут быть сознательно занижены властями страны-агрессора. Данные по Донецкой и Луганской областях приведены на основании статистики на подконтрольных Киеву территориях (без учета ОРДЛО). В графе «за рубежом» будет публиковаться информация об умерших и выздоровевших, поскольку отследить заразившихся физически невозможно.

Как известно, коронавирус передается воздушно-капельным путем. Если верить статистике, то у 80% зараженных болезнь пройдет в легкой форме. Как отличить коронавирус от обычного гриппа читайте здесь.