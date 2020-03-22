Коронавирус впервые нашли у сенатора США

Рэнд ПолФото: Joshua Roberts / Reuters

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол (штат Кентукки) заразился коронавирусом. Об этом сообщается в его официальном Twitter-аккаунте.

«У сенатора Рэнда Пола выявлен коронавирус. Он чувствует себя хорошо и находится на карантине. Он не имеет симптомов и прошел тест в качестве меры предосторожности из-за его частых поездок и мероприятий. Он не знает о каком-либо прямом контакте с инфицированным человеком», — говорится в сообщении.

Как отмечает ТАСС, Пол стал первым из сенаторов США, у кого нашли коронавирус.